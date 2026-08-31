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USB-C auf HDMI-Adapter

SWV6001/00

Premium-USB-C auf HDMI-Adapter

Premium USB-C auf HDMI (Buchse) Adapterkabel. Mit einer Auflösung von 4K und einer Kabellänge von 0,15 Metern.

Alle Vorteile anzeigen

Überzeugende Klarheit und starker Sound

Premium-USB-C auf HDMI-Adapter

  • Stecker-Buchse

  • HDMI 2.0

Unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt

Für Produkte längerer Lebensdauer nur unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt

4K-Auflösung (3.840 x 2.160)

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K (3.840 x 2.160) für ultimative Bildqualität und Spieleerlebnisse.

Fließende Bilder dank einer Videoauflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, 30 Hz Videosignal

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigeerlebnis. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.

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