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USB-C auf USB-C

SWV6801/00

Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

Die Thunderbolt 3 USB-C-Buchse unterstützt Geräte mit 5K-Auflösung und einer Bandbreite von 40 Gbps. Premium-Kabel mit einer Länge von 1.5 Meter für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen.

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Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Vielseitiges USB-C-Kabel für USB-C-Monitore

Eine Lösung mit nur einem Kabel für Ihren USB-C-Monitor, das eine ultraschnelle Videoübertragung beim Aufladen Ihres Laptops ermöglicht.

Unterstützt USB 4.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 4.0, Bandbreite mit hoher Geschwindigkeit von 40 Gbit/s.

Technische Daten

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