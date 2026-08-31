Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

Die Thunderbolt 3 USB-C-Buchse unterstützt Geräte mit 5K-Auflösung und einer Bandbreite von 40 Gbps. Premium-Kabel mit einer Länge von 1.5 Meter für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen.