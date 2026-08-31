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SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR

Erleben Sie Ultra HD 8K-Auflösung bei 60 Bildern/Sek. Dynamic HDR bieten besten Kontrast und gestochen scharfe Bilder mit High-Speed-Action. Ein erweiterter Audiorückkanal unterstützt bis zu 192 KHz in 24-Bit-Auflösung.

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Genießen Sie ein ultraintensives Spielerlebnis

8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbit/s

  • 3 m

UHD 4.320p (8K)

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8K UHD 4.320p für ultimative Bildqualität und ultimative Spieleerlebnisse.

60 Bilder pro Sekunde

Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

28 AWG reiner Kupferdraht für beste Bild- und Tonqualität.

Hochwertige Materialien – 28 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.

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