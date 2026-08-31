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        Eingestellt

        Aufbewahrungsetui

        SWW1001/00

        Universelle Organizer-Tasche für Elektronikgeräte

        Universelle Organizer-Tasche für Elektronikgeräte, um Ihre Geräte zu schützen. Das wasserdichte Material mit IPX4-Standard sorgt dafür, dass Ihre Elektronik sicher und trocken bleibt. Tasche mit vier Innenfächern für Ordnung und Organisation.

        Alle Vorteile anzeigen

        Universelle Organizer-Tasche für Elektronikgeräte

        • Universell

        Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

        Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

        Innentaschen zur sicheren Aufbewahrung

        Im Inneren befinden sich Taschen, die sich perfekt zur Aufbewahrung Ihres Mobilgeräts, Ihrer Kabel, Batterien und Speicherkarten eignen – also alles, was Sie schützen und jederzeit griffbereit haben möchten.

        Spritzwasserfestes Material ist nicht wasserdicht

        Spritzwasserfestes Material schützt Ihre Medien vor Feuchtigkeit und Wasser.

        Technische Daten

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