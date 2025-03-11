Licht, Leistung, Action
Toller Sound, der dich zum Laufen bringt, Solarenergie, damit du am Laufen bleibst! Dank der Powerfoyle™-Solartechnologie laden sich diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer im Sonnenlicht auf. Der Akku hält 80 Stunden Strom für den Einsatz in dunkleren Umgebungen.
Powerfoyle™ Solartechnologie
Kopfhörer mit Selbstladefunktion
80 Stunden Akkureserve
Waschbare Kopfhörerpolster
Diese Kopfhörer lassen sich mit Sonnenlicht ebenso aufladen wie mit elektrischem Licht! Powerfoyle™ Solarzellen im Kopfbügel nutzen die Energie der Sonne, um den Akku mit Strom zu versorgen – und sie funktionieren sogar mit elektrischem Licht. Ein vollständig aufgeladener Akku bietet bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit, sodass sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen weiter genutzt werden können.
Laufen, walken, skaten – der bequeme Kopfbügel rutscht nicht, wenn Sie sich bewegen, und die weichen, atmungsaktiven Ohrpolster sind mit Kühlgel gefüllt. Die Hüllen der Ohrpolster können zur einfachen Reinigung abgenommen werden, sodass Sie sich immer frisch anfühlen.
Die 40-mm-Treiber sorgen für satten Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.
Auszeichnungen
4.6
von 5
16
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Bienchenlila
11/03/2025
Deutschland
Kopfhörer toller Klang
Die Akustik der Kopfhörer ist super. Sie haben eine super Akkudauer. Die Kopfhörer sind beim Tragen sehr bequem und drücken nicht. Ich würde sie weiterempfehlen und wieder kaufen. Das Material ist sehr robust und nutzt sich nicht schnell ab.
Vorteile
Klang, Verarbeitung, Benutzung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2024-02-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2024-02-11
Beaaa83
27/02/2025
Deutschland
Sehr zufrieden
Ich habe die PHILIPS Kopfhörer getestet und bin begeistert von der Solartechnologie, die fast unbegrenzte Akkulaufzeit bietet. Der Tragekomfort ist dank atmungsaktiver Ohrpolster und rutschfestem Kopfbügel sehr hoch. Der Sound ist wirklich gut.
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2025-01-27
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2025-01-27
sjenks
17/03/2025
United Kingdom
Solar for the win
These solar-powered headphones present a compelling proposition for the eco-conscious audio enthusiast, and in my experience, they deliver on their promise. The standout feature, the solar charging, is genuinely impressive. Over a week of consistent use, predominantly during morning runs, the headphones have maintained their charge solely through exposure to daylight. This eliminates the anxiety of constantly needing to plug in. The integration of solar technology feels seamless, not bulky or cumbersome, and the headphones maintain a sleek, modern aesthetic. While long-term durability and the efficiency of solar charging in less sunny climates remains to be seen, the initial performance suggests a product that effectively harnesses ambient light to power its functionality. For those seeking a sustainable and convenient listening experience, it's ideal
Vorteile
solar charging, great sound
Nachteile
long term viability unsure
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones verfasst
Date of Use 2024-02-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones verfasst
Date of Use 2024-02-17