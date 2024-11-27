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2.1-Soundbar mit kabellosem Subwoofer

TAB5309/10

2.4

| (8) Bewertungen

Besserer, tieferer Klang für Ihre gesamte Unterhaltung

Erwecken Sie Filme und mehr mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer zum Leben. Explosionen lassen den Raum erbeben. Musik erklingt in voller Pracht. Spiele werden noch epischer. Ausgereifte Audiotechnologie schafft ein immersives Klangerlebnis, ganz gleich, was Sie sich ansehen.

Alle Vorteile anzeigen

Besserer, tieferer Klang für Ihre gesamte Unterhaltung

  • 2.1-Kanal, kabelloser Subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefere Bässe

2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefere Bässe

2.1 Kanäle und mitreißende Audiotechnologie sorgen für ein völlig neues Klangerlebnis, während der kompakte kabellose Subwoofer Effekten und Musik beeindruckenden Nachdruck verleiht. Mit vier EQ-Modi können Sie einen Klangstil passend zu Ihren Inhalten auswählen – und bei aktivierter Dialogoptimierung werden Stimmen in jedem Modus klarer wiedergegeben.

DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum

DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum

Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.

Dolby Digital Plus. Sound wie im Kino für Zuhause

Dolby Digital Plus. Sound wie im Kino für Zuhause

Sitzen Sie immer in der ersten Reihe bei allem, was Sie sich ansehen oder spielen. Diese mit Dolby Digital Plus kompatible Soundbar bietet Ihnen ein Surround-Sound-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher. Sie werden den Unterschied hören und fühlen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.4

von 5

8

Bewertungen

4

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Vorteile

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Nachteile

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2024-10-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2024-10-27

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Vorteile

Peu encombrant

Nachteile

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2024-09-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2024-09-30

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Vorteile

Precio asequible y buena construcción

Nachteile

Poca ecualización de sonido

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2025-11-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico verfasst

Datum der Benutzung 2025-11-25

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