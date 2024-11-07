Die Soundbar Philips TAB6309/10 ist beim Auspacken recht sehr klein und ich dachte wie soll daraus ein guter Sound kommen. Ich war erst sehr skeptisch. Jetzt kommt das ABER, wenn man alles anschließt Auch der Subwoofer, stellt man fest was für ein Ton hier rauskommt. Das anschließen der Soundbar ist sehr einfach. Mit der Verbindung durch ein HDMI-Kabel an den Fernseher, kann diese sofort genutzt werden. Aber was ich festgestellt haben war der Ton beim Sender wechseln, der Ton kam 2-3 Sekunden später als Bild, habe alles getestet an was das liegt könnte aber nichts gefunden. Bis ich dann die Einstellungen der Vodafone GigaTV Cable Box 2 geschaut habe und beim Ton auf Stereo umgestellt habe, kommt der Ton jetzt beim Sender wechseln sofort ohne Verzögerung. Mit der Soundbar von Philips bekommt man ein wirklich sehr gelungenes Soundpaket. Wirklich erstklassig, was hier aus den kleinen Lautsprechern kommt. In Zusammenspiel mit dem Subwoofer, der aufrecht oder liegend hingestellt werden kann, ist der Klang unheimlich klar und trotzdem mächtig. Für eine 2.1 Soundbar auf jeden Fall herausragend gut, ich war wirklich überrascht, wie toll der Raum ausgefüllt wurde. Die Einstellmöglichkeiten direkt an der Soundbar sind mit wenigen Tasten überschaubar, hierfür gibt es dann eine Fernbedienung und noch besser, eine App. Die Philips Entertainment App finde ich sehr praktisch und war auch schnell installiert und gekoppelt. Darin kann man dann noch weitere Optionen aktivieren, wie die "Dialogoptimierung", was ich gerade für Filme, mit viel Action und Dialogen sehr praktisch finde. Egal ob ich einen Film anschaue oder Musik darauf höre, die Klangqualität ist einfach super spitze und man fühlt sich fast wie im Kinosaal. Im Ganzen stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich und daher würde ich die Soundbar auch definitiv weiterempfehlen. Ein Firmware-Update für die TAB6309 habe ich damit ebenfalls bereits installiert. Man bekommt also richtig viel geliefert mit der Philips Soundbar, dabei wirkt alles sehr durchdacht und solide. Auch die Qualität ist top, sehr wertig was die Materialien angeht. Wer also auf der Suche nach gutem Sound fürs Heimkino ist, wird hier fündig.