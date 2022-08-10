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TAB8405/10
The One – mit Sound aus der ersten Reihe
Verstärken Sie den Sound jedes Films, jeder Sportübertragung und jeder Playlist. Diese schlanke Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Dolby Atmos bietet Ihnen optimierte Bässe und klarere Dialoge. Außerdem können Sie sie ganz einfach in ein Multiroom-Setup integrieren.
Max. 240 W, kabelloser Subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibel mit DTS Play-Fi
Verbindung mit Sprachassistenten
Erleben Sie die Spannung von Live-Sport direkt in Ihrem Wohnzimmer. Der Stadion-EQ-Modus versetzt Sie in die Geräuschkulisse eines Stadions, als wären Sie live dabei! Lassen Sie sich von jedem entscheidenden Moment begeistern – und hören Sie dennoch kristallklare Kommentare.
Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Lautsprecher mit Google Assistant, Musik über die Soundbar wiederzugeben. Bevorzugen Sie Siri? Diese Soundbar ist mit Apple AirPlay 2 kompatibel, sodass Sie auch diesen Sprachassistenten nutzen können. Drehen Sie die Musik lauter. Überspringen Sie Titel. Alles per Sprachsteuerung.
3.9
von 5
34
Bewertungen
Georgi1962
10/08/2022
Deutschland
Bin zufrieden
Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.
Vorteile
einfacher Anschluss, Klasse Ton
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-10
Tischdecke
08/08/2022
Deutschland
Toll
Gute Soundbar. Macht guten Ton, einfach zu bedienen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Sind zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2022-02-08
Becks1990
08/08/2022
Deutschland
Hervorragend
Einfach zu bedienen, kabelloser Subwoofer und perfekte Anbindung zum Handy. Hab die Soundbar fürs Schlafzimmer gekauft. Klingt einfach ausgezeichnet. War einfach zu verbinden und lässt sich einfach bedienen.
Vorteile
Super Klang, einfache Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8505 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8505 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-08