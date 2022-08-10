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Eingestellt

Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

TAB8405/10

3.9

| (34) Bewertungen

The One – mit Sound aus der ersten Reihe

Verstärken Sie den Sound jedes Films, jeder Sportübertragung und jeder Playlist. Diese schlanke Soundbar mit kabellosem Subwoofer und Dolby Atmos bietet Ihnen optimierte Bässe und klarere Dialoge. Außerdem können Sie sie ganz einfach in ein Multiroom-Setup integrieren.

Alle Vorteile anzeigen

The One – mit Sound aus der ersten Reihe

  • Max. 240 W, kabelloser Subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibel mit DTS Play-Fi

  • Verbindung mit Sprachassistenten

Stadion-EQ-Modus. Als wären Sie live dabei

Erleben Sie die Spannung von Live-Sport direkt in Ihrem Wohnzimmer. Der Stadion-EQ-Modus versetzt Sie in die Geräuschkulisse eines Stadions, als wären Sie live dabei! Lassen Sie sich von jedem entscheidenden Moment begeistern – und hören Sie dennoch kristallklare Kommentare.

Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her

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Bitten Sie Alexa-fähige Geräte oder Lautsprecher mit Google Assistant, Musik über die Soundbar wiederzugeben. Bevorzugen Sie Siri? Diese Soundbar ist mit Apple AirPlay 2 kompatibel, sodass Sie auch diesen Sprachassistenten nutzen können. Drehen Sie die Musik lauter. Überspringen Sie Titel. Alles per Sprachsteuerung.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optischer Eingang.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

34

Bewertungen

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Bin zufrieden

Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.

Vorteile

einfacher Anschluss, Klasse Ton

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-10

08/08/2022

Deutschland

Deutschland

Toll

Gute Soundbar. Macht guten Ton, einfach zu bedienen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Sind zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-08

08/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend

Einfach zu bedienen, kabelloser Subwoofer und perfekte Anbindung zum Handy. Hab die Soundbar fürs Schlafzimmer gekauft. Klingt einfach ausgezeichnet. War einfach zu verbinden und lässt sich einfach bedienen.

Vorteile

Super Klang, einfache Bedienung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8505 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8505 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-08

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