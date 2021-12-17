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Eingestellt

Soundbar 3.1 mit kabellosem Subwoofer

TAB8805/10

2.8

| (21) Bewertungen

Starker Sound wie im Kino

Machen Sie mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer noch mehr aus Ihrer Filmnacht. Mit dem beeindruckenden 3D-Sound von Dolby Atmos erleben Sie die Szene selbst. Dank Play-Fi-Kompatibilität können Sie ganz einfach ein echtes Surround-Sound-Setup erstellen.

Alle Vorteile anzeigen

Starker Sound wie im Kino

  • Max. 400 W, kabelloser Subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibel mit DTS Play-Fi

  • Verbindung mit Sprachassistenten

Intelligente Soundbar. Starker Sound wie im Kino

Intelligente Soundbar. Starker Sound wie im Kino

Diese Soundbar bietet 300 W satten Sound für alles, was Sie sich ansehen und jeden Titel, den Sie lieben. 3.1 Kanäle füllen jeden Raum mit faszinierenden Soundtracks, donnernden Effekten und kristallklaren Dialogen. Der kabellose Subwoofer verleiht jeder Explosion und jedem Beat eine zusätzliche Wirkung.

Sound wie im Kino. Noch mehr Spannung

Sound wie im Kino. Noch mehr Spannung

Steigern Sie die Spannung, egal, was Sie ansehen. Diese Dolby Atmos-kompatible Soundbar gibt Tiefen und Höhen wieder und erzeugt einen virtuellen dreidimensionalen Surround-Sound, der Sie umschließt.

Play-Fi. Von Multiroom-Audio bis hin zu Surround Sound.

Play-Fi. Von Multiroom-Audio bis hin zu Surround Sound.

Die einfache Play-Fi-Kompatibilität macht diese Soundbar zum Star Ihres Multiroom-Setups. Sie können Play-Fi-kompatible Lautsprecher für Multiroom-Audio synchronisieren oder sogar ein echtes Surround Sound-System erstellen – alles über die Philips Sound App oder die Play-Fi-App.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

21

Bewertungen

4

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Vorteile

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Nachteile

None

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Vorteile

Great sound

Nachteile

Slightly larger than previous soundbar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-24

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst

Datum der Benutzung 2023-10-06

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