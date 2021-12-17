Eingestellt
TAB8805/10
Starker Sound wie im Kino
Machen Sie mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer noch mehr aus Ihrer Filmnacht. Mit dem beeindruckenden 3D-Sound von Dolby Atmos erleben Sie die Szene selbst. Dank Play-Fi-Kompatibilität können Sie ganz einfach ein echtes Surround-Sound-Setup erstellen.
Max. 400 W, kabelloser Subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibel mit DTS Play-Fi
Verbindung mit Sprachassistenten
Diese Soundbar bietet 300 W satten Sound für alles, was Sie sich ansehen und jeden Titel, den Sie lieben. 3.1 Kanäle füllen jeden Raum mit faszinierenden Soundtracks, donnernden Effekten und kristallklaren Dialogen. Der kabellose Subwoofer verleiht jeder Explosion und jedem Beat eine zusätzliche Wirkung.
Steigern Sie die Spannung, egal, was Sie ansehen. Diese Dolby Atmos-kompatible Soundbar gibt Tiefen und Höhen wieder und erzeugt einen virtuellen dreidimensionalen Surround-Sound, der Sie umschließt.
Die einfache Play-Fi-Kompatibilität macht diese Soundbar zum Star Ihres Multiroom-Setups. Sie können Play-Fi-kompatible Lautsprecher für Multiroom-Audio synchronisieren oder sogar ein echtes Surround Sound-System erstellen – alles über die Philips Sound App oder die Play-Fi-App.
2.8
von 5
21
Bewertungen
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Vorteile
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Vorteile
Great sound
Nachteile
Slightly larger than previous soundbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2021-10-24
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst
Datum der Benutzung 2023-10-06