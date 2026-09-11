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2000 seriesDVD-Player

TAEP200/12

3.2

| (70) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Genießen Sie alles – von DVD bis USB

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Möglichkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player TAEP200 bietet Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie alles – von DVD bis USB

  • USB 2.0

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis

Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis

Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

70

Bewertungen

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAEP200 DVD-Player verfasst

Datum der Benutzung 2026-07-08

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAEP200 DVD-Player verfasst

Datum der Benutzung 2026-07-08

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Vorteile

Easy set up

Nachteile

None

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAEP200 DVD player verfasst

Datum der Benutzung 2021-08-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAEP200 DVD player verfasst

Datum der Benutzung 2021-08-19

27/03/2023

België

België

Verifizierter Käufer

Appareil de grande qualité

Appareil est très facile d'utilisation, peu encombrant et image de grande qualité ! Je suis client depuis 1980, mon premier achat était un magnetoscope V2000, pour moi votre enseigne est plus qu'une référence !

Vorteile

Très facile d'utilisation.

Nachteile

Néant

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAEP200 Lecteur DVD verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAEP200 Lecteur DVD verfasst

Datum der Benutzung 2022-02-27

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