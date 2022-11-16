TAM2805/10
Superschlank. Mit vielen Funktionen.
Wenig Platz? Viel Entertainment. Neben Internetradio und DAB+ bietet dieses schlanke Microsystem für Wandmontage Bluetooth-Streaming und ist mit Spotify Connect kompatibel. Sie können sogar Ihren CD-Player oder Schallplattenspieler anschließen.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Sie möchten etwas Bestimmtes hören? Dieses Microsystem bietet Ihnen störungsfreies digitales Radio oder Internetradio von tausenden von Sendern auf der ganzen Welt. Streamen Sie Musik, Podcasts und mehr über Bluetooth oder schließen Sie über den Audio-Eingang kabelgebundene Quellen an.
Sie können dieses schlanke Microsystem auf dem mitgelieferten Standfuß freistehend platzieren oder den Standfuß entfernen, um es direkt an der Wand zu montieren. Zwei Full-Range-Treiber sorgen für klaren Stereosound.
Von Spotify streamen? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Zwei Full-Range-Treiber sorgen für klaren Stereosound.
3.6
von 5
26
Bewertungen
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Vorteile
The Best Radio Ever
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM2805 Internet Radio verfasst
Datum der Benutzung 2022-10-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2022-10-16
Claude Martin
26/01/2021
België
Verifizierter Käufer
Radio internet
Radio super pratique, peu encombrante et d’une belle finition. Très belle sonorité,je recommande
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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28/02/2023
Italia
Verifizierter Käufer
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Vorteile
La radio Internet.Spotify.
Nachteile
Una base troppo plasticosa.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2023-01-28
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Datum der Benutzung 2023-01-28