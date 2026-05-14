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Mini Stereoanlage

TAM6805/10

3.9

| (98) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

Alles in einem

Mit Internetradio, Spotify Connect, Bluetooth und einem CD-Player kann dieses kompakte All-in-one-Microsystem alles wiedergeben. Sie können auch andere Quellen über USB oder den Audioeingang anschließen. Genießen Sie satteren Sound aus einem System, das in fast jeden Raum passt.

Alle Vorteile anzeigen

Alles in einem

  • Internetradio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

All Ihre Musik, Podcasts und mehr

All Ihre Musik, Podcasts und mehr

Von klassischen Songs bis hin zu den neuesten Podcasts. Mit Spotify Connect streamen Sie mit bestem Signal von Spotify über WLAN. Darüber hinaus können Sie über Bluetooth Wiedergabelisten und mehr streamen, CDs abspielen oder über USB oder den Audioeingang andere Quellen anschließen.

Internetradio. DAB+/UKW-Radio

Internetradio. DAB+/UKW-Radio

Das Internetradio bietet Ihnen Zugriff auf tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Ihrer Internet-, DAB+- oder UKW-Lieblingssender speichern.

Integriertes Bassreflex-Lautsprechersystem

Integriertes Bassreflex-Lautsprechersystem

Zwei Lautsprecher sind direkt im Gehäuse dieses All-in-one-Microsystems integriert. Die Full-Range-Treiber und Bassreflexanschlüsse sorgen für klaren Sound und satte Bässe. Die maximale Leistung von 50 W ist perfekt für Küchen, Büros und kleinere Wohnbereiche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

98

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

14/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großes kleine Digitalradio.

Nach 6 Wochen Gebrauch vollauf mit dem Radio zufrieden. Perfekter Empfang von DAB- Internet- FM-Sender, etc. Läßt auch sonst keine Wünsche offen, was Bluetooth, USB-Anschluß, CD-Spieler, etc. anbelangt. Unzählige Möglichkeiten und ebenso ist der Klang perfekt (Gehäuse aus Holz, nicht aus Plastik!) Ich kann´s nur empfehlen.

Vorteile

Einwandfreie Empfang von DAB- Internet- FM-Sender. Perfekter Klang. Viele weitere Möglichkeiten wie USB, Bluetooth, CD-Spieler, etc.

Nachteile

Noch keine festgestellt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2026-04-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2026-04-02

22/05/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Io

Im Moment kann Musik hören - nicht über Fernseher - weil dann besetzt

Vorteile

Gut hörbar, ohne extra Boxen

Nachteile

?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2024-04-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2024-04-22

09/01/2024

Suisse

Suisse

Was will man mehr

Ich finde diese Gerät Super, es hat alles was man braucht, guten Sound, viele Möglichkeiten um Musik zu höhren, Preis Leistung Top

Vorteile

Alles was man zum Musik höhren braucht

Nachteile

Wenn man das Antennen Kabel Hausanschluss Ansteckt kann man kein DAB höhren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2023-12-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2023-12-09

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