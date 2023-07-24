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Internetradio

TAPR802/12

3.9

| (57) Bewertungen

Für noch mehr Unterhaltung

Egal, was Sie vorhaben – mit diesem Philips Internetradio holen Sie mehr heraus. Zusätzlich zum Internet-, DAB- und UKW-Radio erhalten Sie auch die Möglichkeit, mit Spotify Connect Inhalte von Ihrem Mobilgerät zu streamen.

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Für noch mehr Unterhaltung

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  • Spotify Connect

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Internetradio. Tausende von Sendern auf Knopfdruck

Musik. Wortbeiträge. Echte Verbrechen. Dieses Internetradio verschafft Ihnen Zugriff auf Tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 bevorzugte Internet-, DAB+- oder UKW-Sender speichern.

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth

DAB+/UKW, Digitalradio

Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

57

Bewertungen

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Vorteile

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-24

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Internet-Radio

Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-01-25

02/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

cooles Radio mit gutem Empfang

Das Radio ist einfach zu bedienen (das speichern der Favoriten könnte einfacher sein). Der Empfang ist sehr gut Die Tonqualität entspricht meinen Erwartungen und dem Preis

Vorteile

Display, Empfang, Grösse, Ton

Nachteile

das Speichern der Favoriten nicht ganz einfach

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-02

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-02

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