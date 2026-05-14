TAR1509/00
Der Klassiker für die Hosentasche
Nehmen Sie das Radio überallhin mit! Genießen Sie hervorragenden Empfang und einen klaren, deutlichen Klang mit dem tragbaren UKW/MW-Radio, das so klein ist, dass es in Ihre Tasche passt. Ob Musik, Sport oder Nachrichten – dank der einfachen Bedienelemente finden Sie unterwegs mühelos Ihre Lieblingssender.
UKW/MW
Analoge Sendereinstellung
Batteriebetrieben
Mit diesem superkompakten FM/AM-Radio genießen Sie all Ihre Lieblingssender in einem klaren, deutlichen Klang. Dank der analogen Sendereinstellung finden Sie ganz einfach, wonach Sie suchen, und die lange Teleskopantenne ermöglicht überall den bestmöglichen Empfang.
Mit zwei Rändelrädern können Sie den Sender einstellen und die Lautstärke regeln. Ein praktischer seitlicher Schalter ermöglicht den Wechsel zwischen UKW und MW. Im großen, übersichtlichen Frequenzanzeigefenster sehen Sie, welche Frequenz eingestellt ist, und eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.
Dieses analoge Radio ist so klein, dass es problemlos in eine Tasche passt. Dank der inklusive gelieferten Trageschlaufe können Sie es auch am Handgelenk tragen. 2x AAA-Batterien sorgen für den nötigen Strom, und über den Kopfhöreranschluss können Sie ungestört hören – perfekt, wenn Sie beim Einkaufen die neuesten Sportergebnisse verfolgen möchten!
3.8
von 5
4
Bewertungen
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Vorteile
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Nachteile
No incluye auriculares ni pilas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2026-05-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Vorteile
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Nachteile
En principio nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-02-12
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-02-12