TAR2509/10
Der klassische Begleiter
Sie lieben Radio? Von der Küche über die Garage bis in den Garten spielt dieses tragbare analoge FM/AM-Radio Ihre Lieblingssender. Es bietet großartigen Klang, kann mit Netz- oder Batteriestrom betrieben werden und verfügt über eine praktische LED-Anzeige – so wissen Sie, wann der Sender optimal eingestellt ist.
FM/AM
Analoge Sendereinstellung
Netz- oder Batteriebetrieb
Dank der analogen Senderabstimmung finden Sie auf diesem tragbaren UKW/MW-Radio ganz einfach Ihre Lieblingssender. Drehen Sie einfach das Abstimmrad an der Seite des Radios. Das große, gut lesbare Fenster zeigt Ihnen, auf welche Frequenz das Radio eingestellt ist. Bei starkem Signal leuchtet eine LED-Anzeige auf.
Holen Sie im Musikmodus das Beste aus Ihrer Musik heraus. Wechseln Sie in den Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten, Ihr Lieblings-Radiohörspiel oder eine Diskussionssendung hören. Was auch immer Sie mögen, ein 3.5"-Lautsprecher sorgt für guten, klaren Klang.
Bei diesem Radio müssen Sie nie nach dem Lautstärkeregler suchen! Neben dem großen Lautstärkeregler verfügt das Radio über Schalter an der Oberseite, mit denen Sie zwischen FM/AM-Signalen und Klangmodi wechseln können. Außerdem finden Sie einen Kopfhöreranschluss für ungestörten Hörgenuss.
4.0
von 5
4
Bewertungen
Ripalda.
02/04/2026
España
Verifizierter Käufer
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-02
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Datum der Benutzung 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Verifizierter Käufer
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Datum der Benutzung 2025-01-26
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Datum der Benutzung 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Vorteile
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Nachteile
Inga eftersom man får det man betalar för
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst
Datum der Benutzung 2024-11-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2024-11-24