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Tragbares FM/AM-Radio

TAR2509/10

4

| (4) Bewertungen

Der klassische Begleiter

Sie lieben Radio? Von der Küche über die Garage bis in den Garten spielt dieses tragbare analoge FM/AM-Radio Ihre Lieblingssender. Es bietet großartigen Klang, kann mit Netz- oder Batteriestrom betrieben werden und verfügt über eine praktische LED-Anzeige – so wissen Sie, wann der Sender optimal eingestellt ist.

Alle Vorteile anzeigen

Der klassische Begleiter

  • FM/AM

  • Analoge Sendereinstellung

  • Netz- oder Batteriebetrieb

Klassisches Design, klarer Empfang, einfache Senderabstimmung

Klassisches Design, klarer Empfang, einfache Senderabstimmung

Dank der analogen Senderabstimmung finden Sie auf diesem tragbaren UKW/MW-Radio ganz einfach Ihre Lieblingssender. Drehen Sie einfach das Abstimmrad an der Seite des Radios. Das große, gut lesbare Fenster zeigt Ihnen, auf welche Frequenz das Radio eingestellt ist. Bei starkem Signal leuchtet eine LED-Anzeige auf.

Wechseln Sie zwischen Nachrichten- und Musikmodus. Klangregelung

Wechseln Sie zwischen Nachrichten- und Musikmodus. Klangregelung

Holen Sie im Musikmodus das Beste aus Ihrer Musik heraus. Wechseln Sie in den Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten, Ihr Lieblings-Radiohörspiel oder eine Diskussionssendung hören. Was auch immer Sie mögen, ein 3.5"-Lautsprecher sorgt für guten, klaren Klang.

Einfache Bedienung. Großer Lautstärkeregler

Einfache Bedienung. Großer Lautstärkeregler

Bei diesem Radio müssen Sie nie nach dem Lautstärkeregler suchen! Neben dem großen Lautstärkeregler verfügt das Radio über Schalter an der Oberseite, mit denen Sie zwischen FM/AM-Signalen und Klangmodi wechseln können. Außerdem finden Sie einen Kopfhöreranschluss für ungestörten Hörgenuss.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

4

Bewertungen

4
3
2

02/04/2026

España

España

Verifizierter Käufer

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst

Datum der Benutzung 2025-03-02

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst

Datum der Benutzung 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst

Datum der Benutzung 2025-01-26

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst

Datum der Benutzung 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Vorteile

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Nachteile

Inga eftersom man får det man betalar för

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst

Datum der Benutzung 2024-11-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst

Datum der Benutzung 2024-11-24

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