TAR8805/10
Für noch mehr Unterhaltung
Egal, was Ihnen gefällt – mit diesem Philips Internetradio finden Sie alles. Neben Internet, DAB+ und UKW-Radio bietet dieses Gerät Bluetooth-Streaming und ist mit Spotify Connect kompatibel. Laden Sie Ihr Mobiltelefon über das kabellose Qi-Ladepad auf.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
mit Ladegerät für Mobiltelefone
Ein kabelloses Qi-Ladepad befindet sich oben auf dem Radio. Für ältere Mobiltelefone ist auch ein USB-Ladeanschluss vorhanden. Auf der Vorderseite befinden sich eine große, klar lesbare digitale Zeitanzeige sowie verschiedene Steuerungstasten.
Streaming von Spotify? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Sie können auch Musik von anderen Musikdiensten über Ihr Mobilgerät streamen.
Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft einschlafen, während Ihr Lieblingsradiosender im Hintergrund läuft. Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen. Perfekt, wenn Sie den ersten Alarm gelegentlich überhören.
3.5
von 5
61
Bewertungen
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
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Datum der Benutzung 2026-08-16
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Datum der Benutzung 2026-08-16
EMIN3M
25/03/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Radiowecker für den Nachttisch
Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.
Vorteile
QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-02-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-02-25
JJW 45
05/12/2020
Deutschland
super int. Radio
nach Rücksprache mit dem Verkäufer war alles einfach, Einstellung u.s.w.. Weiterempfehlen würde ich allen.
Vorteile
guter Klang, nach Einweisung kinderleicht von der Bedinung her
Nachteile
Beipackzettel nur in englisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-11-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-11-05