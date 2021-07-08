Eingestellt
TAS5505/00
Entspannung mit Stil
Entspannen Sie sich mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der jeden Raum perfekt ergänzt. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe sorgt für einen eleganten Touch und das integrierte Mikrofon ermöglicht Freisprechanrufe.
Bluetooth®
20 W Ausgangsleistung
12 Stunden Wiedergabezeit
Dieser Lautsprecher sieht überall toll aus. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Bluetooth und vieles mehr steuern. Das integrierte Mikrofon ermöglicht freihändiges Telefonieren und die Tragebandöffnung die Verwendung eines Trageriemens.
Gehen Sie von einem Arbeitstreffen nahtlos zur Dinnerparty über. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 m. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 3,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.
Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.
Auszeichnungen
4.0
von 5
4
Bewertungen
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Vorteile
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Nachteile
wenn es was kostet :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Kabellose Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-08
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Vorteile
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Nachteile
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Vorteile
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS5505 Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-05
Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.