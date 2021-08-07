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Kabellose Lautsprecher

TAS7505/00

4.5

| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Wunderschöne Musik

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der in jeder Umgebung großartig aussieht, können Sie Ihre Lieblingsinhalte wiedergeben. Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit und satten Sound mit warmen Bässen. Es gibt eine Powerbank-Funktion zum Aufladen von Telefonen und die Lautsprecherbespannung aus Wollmischgewebe verleiht besonderen Stil.

Alle Vorteile anzeigen

Wunderschöne Musik

  • Bluetooth®

  • 30 W Ausgangsleistung

  • 20 Stunden Wiedergabezeit

  • Integrierte Powerbank-Funktion

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Form und Funktion in perfekter Harmonie

Vom Training am Morgen bis zum Abendessen auf dem Balkon bietet dieser Bluetooth-Lautsprecher Musik in stilvollem Design. Mit geprägten Tasten können Sie die Wiedergabe, Stereoverbindung, Bluetooth und vieles mehr steuern. Die Tragebandöffnung des Lautsprechers ist praktisch, wenn Sie einen Trageriemen verwenden möchten.

Lautsprecherbespannung von Kvadrat, die den Klang gut durchlässt.

Dieser Lautsprecher ist mit einer hochwertigen Lautsprecherbespannung des High-End-Herstellers Kvadrat bezogen. Das schöne Wollmischgewebe ist akustisch gut durchlässig, sodass der Sound aus dem Lautsprecher frei in den Raum übertragen wird.

20 Stunden Wiedergabezeit. 4,5 Stunden Ladezeit

20 Stunden Wiedergabezeit. 4,5 Stunden Ladezeit

Sie erhalten 20 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung und die Reichweite beträgt 20 Meter. Das Aufladen des Lautsprechers dauert 4,5 Stunden über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/08/2021

Deutschland

Deutschland

Unglaubliches Gerät

Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.

Vorteile

Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung

Nachteile

Kein Ladekabel, Keine Anleitung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-07

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Vorteile

goed geluid, gemakkelijk

Nachteile

geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-09-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Benutzung 2023-09-18

17/12/2023

Suomi

Suomi

Powerfull bt soeaker

Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Langaton kaiutin verfasst

Datum der Benutzung 2022-11-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7505 Langaton kaiutin verfasst

Datum der Benutzung 2022-11-17

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Haftungsausschlüsse

  1. Das IPX7-Zertifikat bedeutet, dass der Lautsprechertreiber bis zu 30 Minuten lang in bis zu einen Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann. Die Lautsprecherbespannung ist nicht wasserfest, hält aber Spritzwasser stand.