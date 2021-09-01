TASN503BK/00
Intelligenter trainieren.
Finden Sie die richtige Intensität mit diesen wasserdichten kabellosen In-Ear-Sportkopfhörern. Der Herzfrequenz-Monitor hilft Ihnen, bei jeder Trainingseinheit die beste Leistung zu erzielen. Sechs Stunden Wiedergabezeit und kräftiger Sound bringen Sie auf die nächste Stufe.
6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
6 Std. Betriebszeit
Erfassen Sie Ihre Herzfrequenz mit dem integrierten Monitor. Ein Sensor im Ohrhörer verfolgt Ihren Herzschlag mit größter Präzision. So wissen Sie immer, wann Sie Gas geben und wann Sie sich erholen sollten, damit Sie bei jedem Workout die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Kompatibel mit offenen Fitness-Tracking-Apps
Die benutzerfreundliche Taste erleichtert es Kindern, Anrufe anzunehmen, einen Titel zu überspringen oder die Wiedergabe anzuhalten – alles, ohne das Smartphone zu berühren. Die Lautstärketasten an der Unterseite der Kopfhörermuschel sind leicht zu erreichen, ebenso wie die LED-Lichttaste.
Austauschbare Gummi-Ohrstöpsel in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung.
2.0
von 5
1
Bewertung
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Vorteile
Goed geluid
Nachteile
Fragile bouw kwaliteit
Diese Bewertung wurde für TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-01
Diese Bewertung wurde für TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-01
Ergebnisse können variieren