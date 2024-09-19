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Eingestellt

True Wireless Kopfhörer

TAT1138WT/00

4.1

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich

Erhalten Sie perfekten Sound. Diese True Wireless Kopfhörer verwenden 13-mm-Treiber für satten Sound und tiefe Bässe sowie ein KI-Mikrofon für klare Gespräche. Sie sind spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 und enthalten ein Ladeetui im Taschenformat für 15 Stunden Wiedergabezeit.

Alle Vorteile anzeigen

Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich

  • Klare Gesprächsqualität

  • 13-mm-Treiber für satte Bässe

  • Ergonomisches Design für Komfort

  • IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Speziell entwickelte Treiber mit 13 mm für satten Klang und kraftvolle Bässe

Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Diese Kopfhörer bieten Ihnen dank speziell entwickelter dynamischer Treiber mit 13 mm ein beeindruckendes Hörerlebnis. Die hohe Belastbarkeit der Treiber verbessert die Dynamik und den Bass, sodass Ihnen kein Beat entgeht.

Bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Egal, wie lang Ihr Tag ist – dieser Kopfhörer bietet Ihnen, was Sie benötigen. Sie erhalten 5 Stunden Wiedergabezeit und mit dem praktischen Ladeetui im Taschenformat zusätzliche 10 Stunden.

KI-Mikrofon für klare Gesprächsqualität

Lassen Sie sich nicht von Umgebungsgeräuschen ablenken. Dieser Kopfhörer verfügt über ein KI-Mikrofon, das mithilfe eines fortschrittlichen KI-Algorithmus Geräusche herausfiltert, die Sie nicht hören möchten, und eine klare Gesprächsqualität gewährleistet. Hören Sie sich gegenseitig jedes Mal klar und deutlich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Vorteile

Is perfekt für unterwegs

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2024-08-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Vorteile

Lange Akku laufzeit.

Nachteile

Keine.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Vorteile

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Nachteile

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2024-02-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2024-02-27

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.