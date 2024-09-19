Eingestellt
Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich
Erhalten Sie perfekten Sound. Diese True Wireless Kopfhörer verwenden 13-mm-Treiber für satten Sound und tiefe Bässe sowie ein KI-Mikrofon für klare Gespräche. Sie sind spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 und enthalten ein Ladeetui im Taschenformat für 15 Stunden Wiedergabezeit.
Klare Gesprächsqualität
13-mm-Treiber für satte Bässe
Ergonomisches Design für Komfort
IPX4 spritzwasser-/schweißresistent
Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Diese Kopfhörer bieten Ihnen dank speziell entwickelter dynamischer Treiber mit 13 mm ein beeindruckendes Hörerlebnis. Die hohe Belastbarkeit der Treiber verbessert die Dynamik und den Bass, sodass Ihnen kein Beat entgeht.
Egal, wie lang Ihr Tag ist – dieser Kopfhörer bietet Ihnen, was Sie benötigen. Sie erhalten 5 Stunden Wiedergabezeit und mit dem praktischen Ladeetui im Taschenformat zusätzliche 10 Stunden.
Lassen Sie sich nicht von Umgebungsgeräuschen ablenken. Dieser Kopfhörer verfügt über ein KI-Mikrofon, das mithilfe eines fortschrittlichen KI-Algorithmus Geräusche herausfiltert, die Sie nicht hören möchten, und eine klare Gesprächsqualität gewährleistet. Hören Sie sich gegenseitig jedes Mal klar und deutlich.
4.1
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Vorteile
Is perfekt für unterwegs
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Vorteile
Lange Akku laufzeit.
Nachteile
Keine.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Vorteile
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Nachteile
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2024-02-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1138BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2024-02-27
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.