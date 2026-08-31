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Winzig, aber leistungsstark
Dank ihres äußerst bequemen Designs fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag lang gut an und sehen auch gut aus! Trotz ihrer geringen Größe überzeugen sie mit großartigem Klang und zusätzlichen Bässen bei niedriger Lautstärke. Sie sind unterwegs? Das Case passt sogar an einen Schlüsselring.
Winzige True-Wireless-Ohrhörer
Ladecase für den Schlüsselbund
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Klare Anrufe
Unsere bislang kleinsten True-Wireless-Ohrhörer überzeugen mit einem unauffälligen Design, das hervorragend sitzt und sich auch dann angenehm anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrpassstück in Ihren Gehörgang eindringt: Wenn Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Größen von Silikonhüllen (inklusive) zur Auswahl.
Diese True-Wireless-Ohrhörer sind zwar klein, aber Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um aus ihren 10 mm Treibern den besten Klang herauszuholen. Aktivieren Sie Dynamic Bass über den linken Ohrhörer oder die Philips Headphones App, und genießen Sie selbst bei niedriger Lautstärke die volle Kraft Ihrer Lieblingsbasslinien.
Bei Anrufen ist Ihre Stimme klar und deutlich zu hören. Ein spezielles Mikrofon erfasst den Klang Ihrer Stimme, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung einen Teil der Umgebungsgeräusche dämpft.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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