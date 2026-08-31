ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

45 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild

Echte kabellose Kopfhörer

TAT2149BK/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Winzig, aber leistungsstark

Dank ihres äußerst bequemen Designs fühlen sich diese winzigen True-Wireless-Ohrhörer den ganzen Tag lang gut an und sehen auch gut aus! Trotz ihrer geringen Größe überzeugen sie mit großartigem Klang und zusätzlichen Bässen bei niedriger Lautstärke. Sie sind unterwegs? Das Case passt sogar an einen Schlüsselring.

Alle Vorteile anzeigen

Winzig, aber leistungsstark

  • Winzige True-Wireless-Ohrhörer

  • Ladecase für den Schlüsselbund

  • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

  • Klare Anrufe

Ultrawinzig kleine Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Ultrawinzig kleine Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Unsere bislang kleinsten True-Wireless-Ohrhörer überzeugen mit einem unauffälligen Design, das hervorragend sitzt und sich auch dann angenehm anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrpassstück in Ihren Gehörgang eindringt: Wenn Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Größen von Silikonhüllen (inklusive) zur Auswahl.

Großartiger Klang selbst bei niedriger Lautstärke mit Dynamic Bass

Großartiger Klang selbst bei niedriger Lautstärke mit Dynamic Bass

Diese True-Wireless-Ohrhörer sind zwar klein, aber Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um aus ihren 10 mm Treibern den besten Klang herauszuholen. Aktivieren Sie Dynamic Bass über den linken Ohrhörer oder die Philips Headphones App, und genießen Sie selbst bei niedriger Lautstärke die volle Kraft Ihrer Lieblingsbasslinien.

Klare Anrufe. Man versteht, was Sie sagen

Klare Anrufe. Man versteht, was Sie sagen

Bei Anrufen ist Ihre Stimme klar und deutlich zu hören. Ein spezielles Mikrofon erfasst den Klang Ihrer Stimme, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung einen Teil der Umgebungsgeräusche dämpft.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration