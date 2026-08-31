Klarer, detailreicher Sound. 3-Zoll-Full-Range-Treiber

Von Hip-Hop bis EDM. Das Design des Lautsprechers ist zwar an die Zeit des Rock'n'Roll angelehnt – das heißt aber nicht, dass er nicht auch bei anderen Musikrichtungen glänzt. Egal, was Sie hören, der 3-Zoll-Full-Range-Treiber liefert klaren, detailgetreuen Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für abgerundete, kraftvolle Bässe.