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Kabellose Lautsprecher

TAVS500/00

All that jazz

Design, das Ihr Herz erfreut. Sound, der Ihre Füße bewegt. Dieser große Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Stil bietet 10 Stunden Wiedergabezeit, kraftvolle Bässe und AUX-Eingang für den Anschluss an jede beliebige Quelle. Authentische 1950er-Elemente verleihen dem Mix einen zeitlosen Zauber.

Alle Vorteile anzeigen

All that jazz

  • Bluetooth®

  • 10 W Ausgangsleistung

  • 10 Stunden Laufzeit

Holzgehäuse im Vintage-Stil. Elemente aus den 1950er Jahren

Dieser Bluetooth-Lautsprecher im Retro-Stil wirkt, als käme er direkt aus den 1950er Jahren: das Holzgehäuse im Vintage-Look, der messingfarbene Drehknopf zur Lautstärkeregelung und das Lautsprechergitter. Details von damals, als Jazz die Charts stürmte und Rock'n'Roll noch in den Kinderschuhen steckte.

10 Stunden Laufzeit

Der vollständig geladene Akku bietet 10 Stunden Wiedergabezeit. Das Aufladen erfolgt dabei ganz einfach über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und dauert ca. 4 Stunden. Durch einmaliges Drücken der Bluetooth-Taste lässt sich dieser Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln.

Klarer, detailreicher Sound. 3-Zoll-Full-Range-Treiber

Von Hip-Hop bis EDM. Das Design des Lautsprechers ist zwar an die Zeit des Rock'n'Roll angelehnt – das heißt aber nicht, dass er nicht auch bei anderen Musikrichtungen glänzt. Egal, was Sie hören, der 3-Zoll-Full-Range-Treiber liefert klaren, detailgetreuen Sound. Ein Bassreflexanschluss gibt die tiefen Töne wider und sorgt so für abgerundete, kraftvolle Bässe.

Technische Daten

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