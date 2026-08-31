Behalten Sie bei Ihrem Fitnessprogramm mit der kostenlosen ActionFit-App den Überblick

Verfolgen Sie mit dieser intelligenten, einfachen und kostenlosen App von Philips den Verlauf Ihres Fitnessprogramms. Mit der ActionFit-App können Sie individuelle Fitnesstrainings zusammenstellen, Zeit-, Entfernungs- und Kalorienziele angeben und sogar jedem Ziel Ihre Lieblingsmusik zuteilen. Wenn Sie Ihr Fitnesstraining vollendet haben, können Sie die App verwenden, um Ihre Ergebnisse mit Freunden auf Twitter und Facebook zu teilen. Sie benötigen GPS für Ihre Entfernungs- und Kalorienziele. Laden Sie die App einfach kostenlos aus dem App Store herunter und los geht's!