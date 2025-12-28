Tötet bis zu 99,9 % der Bakterien ab**
Starke desinfizierende Eigenschaften
Mit dem Philips Shaving UV Cube wird die Oberfläche der Schereinheit mit UV-Licht behandelt. 3 integrierte UV-C-LEDs mit einer Wellenlänge von 275 nm beseitigen bis zu 99,9 % der Bakterien** und sorgen so für eine saubere und hygienische Rasur.
Der Shaving UV Cube nutzt UV-C-Licht. Aufgrund seiner kurzen Wellenlänge ist UV-C für seine starken desinfizierenden Eigenschaften bekannt. UV-C inaktiviert Mikroorganismen wirksam und eignet sich daher zur effektiven und sicheren Desinfektion von Oberflächen und Räumen.
Der Shaving UV Cube ist kompatibel mit: Series 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige und i9000 Prestige Ultra.
3.9
von 5
66
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
deUmsteiger
28/12/2025
Deutschland
einfach anders - einfach gut!
Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.
Vorteile
Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig
Nachteile
Kosten?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Der große Zampano
23/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragende Wirkung
Die Kartusche vereinfacht die tägliche Reinigung sehr.
Vorteile
Gründliche und einfache Reinigung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Honkward Duck
21/11/2024
Deutschland
Simpel, hält lange, riecht gut
Der Reiniger ist einfach zu installieren und anzuwenden. In meinem Fall lege ich den Philips S9000 drauf, drücke "ON" und das Teil reinigt sich. Der Geruch ist sehr angenehm, die Härchen sind danach restlos entfernt. Das gilt auch für Nassrasur (vorher klopfe ich das Grobe selbstverständlich raus bei geöffnetem Rasier-Deckel). Ich reinige das Gerät nach jeder (!) Anwendung. Dies, da es das Gerät desinfiziert (= gut für mich) und gleichzeitig die Klingen etc. pflegt. D.h., hier sparen und es z.B. nur 1x die Woche anwenden, das halte ich für wenig zielführend.
Vorteile
Einfache Anwendung, guter Geruch
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
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Bei Verwendung des Shaving UV Cube
Tötet innerhalb von 10 Minuten 99,9 % Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria auf der Oberfläche des Rasierers ab – getestet von einem unabhängigen Labor