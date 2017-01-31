ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

45 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

FidelioKopfhörer

X2/00

4.9

| (34) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

HiFi-Sound zu Hause genießen

Mit dem Fidelio X2-Kopfhörer erhalten Sie ein authentisches Hörerlebnis mit ausgezeichnetem Sound und Komfort bei Ihnen zu Hause. Ausgezeichnete Sounddetails und passendes Design für Ihre Unterhaltung.

Alle Vorteile anzeigen

HiFi-Sound zu Hause genießen

  • High Resolution Audio

  • Über-Ohr

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

Einstellbarer, leichter Bügel mit dreidimensionalem Netzgewebe für perfekten Sitz

Einstellbarer, leichter Bügel mit dreidimensionalem Netzgewebe für perfekten Sitz

Der einstellbare, leichte Bügel besteht aus einem luftdurchlässigen, dreidimensionalen Netzgewebe, das atmungsaktiv und flexibel genug ist, um jederzeit einen optimalen Halt zu gewährleisten.

3,5 mm-auf-6,3 mm-Adapter im Lieferumfang enthalten

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.9

von 5

34

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

31/01/2017

Deutschland

Deutschland

Der X1 war schon gut ! Der X2 kann's noch besser !

Mein Eindruck: Ich hatte mich schon damals für den X1 entschieden, weil er meinem Ideal in der Preisklasse am nächsten kam. Ich habe allerdings auch teurere Modelle anderer Hersteller ausprobiert und konnte feststellen, dass es nicht unbedingt der Preis ist, der einen (subjektiv empfunden!) guten Hörer ausmacht. Nun hab ich den X2 und mir ging gleich beim ersten Hören die Gänsehaut durch und durch...was für eine breite Bühne ! Wunderbar klar und dynamisch und dabei keinesfalls zu analytisch. Trotz offenem System empfinde ich den Bass als kräftig und ohne Nachdruck, wie es bei geschlossenen Systemen vorkommen kann. Für Bass-Fans könnte da wahrscheinlich ein wenig mehr sein; aber da gibts Alternativen, wenn wirklich nötig. Hier ein paar Musikbeispiele: - Yello/ Takla Makan und auch The Rhythm Divine - Indiana/ Solo Dancing - Sounds from the Ground/ Beautiful Feeling - Metallica/ ...And Justice for All - Dire Straits/ Private Investigations und auch Money for Nothing Mein Fazit: Der Hörer deckt ein weites Musik-Spektrum ab, klingt super, ist hochwertig verarbeitet, sitzt gut und ist nicht zu schwer. Wenn Ich das Teil aufsetze liegt alles gut auf, ohne zu drücken. Das Kabel ist abnehmbar, geflochten und schön lang, ohne dabei einen zu hohen Widerstand aufzubauen; die Lautstärke wird meiner Ansicht nach nicht all zu sehr runter gedrückt. Ich betreibe den Hörer an einem Meridian Explorer (siehe Google) Selbst am Iphone hört sich alles noch ganz gut an, nur da sollte man vielleicht andre Hörer nehmen. Das Preis/ Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach aktuell unschlagbar ! Nachwort: Der eine oder andere neigt beim Ausprobieren vielleicht auch manchmal dazu, allzu verbissenen und analytisch ranzugehen. Ein (1 ! ;-) Bierchen, die ganzen technischen Infos mal weglassen und dann das ganze einfach erstmal klanglich wirken lassen ! Nachsatz: 2017.01.28: Lass das Teil mal über Nacht erstmal mit ein wenig Musik laufen, das wird besser !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

28/09/2015

Deutschland

Deutschland

Fantastisch!!!

Ich kenne alles, dachte ich, der X2 ist für seine Klasse absolut einzigartig. Selbst anspruchsvollste Klänge wie Arles, der Stein werden mit feinsten Nuancen zum absoluten Hörerlebnis - tollst!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

01/05/2015

Deutschland

Deutschland

Erstaunlich dieser Fidelio X2 !

Der Fidelio X2 hat mich sehr erstaunt ! Seit vielen Jahren habe ich die unterschiedlichsten Kopfhörer an den unterschiedlichsten Kopfhörer- Verstärkern der Referenzklasse betrieben und da kommt so ein Fidelio X2 und wirft meine persönliche Hörphilosophie über den Haufen. Ich habe diesen Kopfhörer an zwei unterschiedlichen sehr hochwertigen Kopfhörer-Verstärkern betrieben und war etwas enttäuscht. Der X2 klang zwar ganz gut, aber es fehlte die Brillianz und Präzision. Dann habe ich den Kopfhörer direkt an einen HiFi Verstärker angeschlossen, wo ich persönliche Einstellungen (Bass, Höhe) vornehmen konnte, was bei Kopfhörer- Verstärker nicht möglich ist (feste "Klangsignatur"). Hier habe ich dann gestaunt mit welch einer Präzision,Brillianz, Räumlichkeit und Leichtigkeit die Musik (Klassik, Jazz, Pop) an meine Ohren übertragen wurde. Für mich ist der X2, für den günsigen Preis, ein Meisterwerk ! Meiner Meinung nach kann der Fidelio absolut locker mit meinen hochpreisigen Kopfhörern mithalten. Das Material, Design und der Tragekomfort des Fidelio X2 sind einfach Spitze . Einfach erstaunlich !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration