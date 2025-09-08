ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

45 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Mein Philips Lumea gibt keine Lichtimpulse ab.

Wenn Ihr Lumea keine Lichtimpulse abgibt, kann dies eine der folgenden Ursachen haben:

  • Ihre Haut ist möglicherweise zu dunkel.
  • Der Aufsatz ist nicht ordnungsgemäß angebracht.
  • Das Gerät hat keinen ordnungsgemäßen Hautkontakt.
  • Der Sensor ist verschmutzt.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRP959/00, BRI950/02, BRI946/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Weitere nützliche Links

Hilfe zum Produkt?

Reparatur buchenGarantie

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage