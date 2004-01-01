Ein positives visuelles Erlebnis

Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.