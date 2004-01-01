BlueSeal SE ermöglicht mit dem innovativen, vollständig versiegelten BlueSeal Magneten produktivere¹ heliumfreie MR-Verfahren. BlueSeal SE liefert selbst bei schwierig zu untersuchenden Patient*innen eine hervorragende Bildqualität mit um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ und kann MR-Untersuchungen mit SmartSpeed Precise Beschleunigung für alle anatomischen Bereiche bis zu 3x schneller² durchführen. Die vereinfachte Patientenvorbereitung durch Benutzerführung trägt insgesamt zu einer verkürzten Untersuchungszeit bei. Darüber hinaus bietet BlueSeal SE ein audio-visuelles Erlebnis, das Patient*innen beruhigt und mit gezielten Anweisungen durch die MR-Untersuchung führt.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips für einen lebenslangen Support
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem eine Patientin oder ein Patient in den Scanner geschoben wird, bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patient*innen helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter präventiver Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Für niedrigere Installations- und Baukosten
Im Vergleich zu bestehenden ZBO-Systemen ist BlueSeal um bis zu 2050 kg leichter⁴ und kommt ohne Quenchrohre aus, was die Installation in dicht besiedelten Städten, Geschäftsgebäuden und an Standorten mit baulichen Einschränkungen vereinfacht. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Dauerbetrieb ohne heliumbedingte Unterbrechungen und stellt so den Zugang zu MR-Dienstleistungen auch in anspruchsvollen Umgebungen und abgelegenen Gebieten sicher, in denen die Versorgung mit Helium schwierig ist.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Hervorragende Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit mit Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise ist unsere Beschleunigungstechnik der nächsten Generation, die die bewährten Compressed SENSE und SmartSpeed⁶ Technologien durch eine spezielle, integrierte Dual AI⁵ Innovation erweitert. SmartSpeed Precise stellt einen Sprung in Richtung der bestmöglichen Präzision bei besonders hoher Geschwindigkeit dar. Die Bildqualität wird durch ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie um bis zu 80% mehr Schärfe⁷ verbessert und die Bildgebung findet bis zu dreimal schneller statt.²
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeitenden müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz den Patient*innen widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Patientenvorbereitung nötig sind, können selbst neue Anwender*innen, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. SmartWorkflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue MR Workspace Bedienkonsole von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei die Patient*innen im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁸
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Workflow ohne Mausklick mit Smart Reading
Mit Smart Reading, einer der branchenweit ersten nahtlosen Integrationen⁹ validierter, cloud-basierter KI-Befundungsanwendungen direkt auf der MR-Konsole, können Sie automatisch Befunde erstellen, die den jüngsten klinischen Leitlinien entsprechen. Ein effizienter Workflow ohne Mausklicks¹⁰ mit Smart Reading ermöglicht die KI-gestützte Befunderstellung, optimierte Protokolleinstellungen und sofortiges Feedback zur Scanqualität. Alle diese Funktionen sind auf spezifische klinische Anforderungen wie Prostatakrebs und chronische neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose zugeschnitten. Wir arbeiten für neurologische Indikationen mit icometrix, einem Unternehmen für computergestützte Diagnostik, und für Prostatakrebs mit dem Fachunternehmen für Bildgebungs-Biomarker Quibim zusammen, damit Smart Reading Ihnen eine neue Dimension der Präzision bieten kann.
Technische Daten
Verschlossenes Magnetsystem
Verschlossenes Magnetsystem
Feldstärke
1.5T
Gestaltung der Magnetöffnung
70 cm
Gewicht des Magneten
2050 kg* *typisches Gewicht
Typische Homogenität V-RMS
≤ 0,9 ppm (bei 45 cm DSV)
Mikro-Kühltechnologie
Ja
Maximales Messfeld (FOV)
55 cm
Art der Magnetsteuerung
Digital, adaptive Intelligenz
Kühlmittel-Abdampfrate
Nicht zutreffend, vollständig versiegelt
Quenchrohr-Anforderungen
Nicht zutreffend, vollständig versiegelt
Omega Gradienten
Omega Gradienten
Max. Amplitude für jede Achse
33 mT/m
Omega Gradienten
Omega Gradienten
Max. Slew Rate für jede Achse
120 T/m/s
HF-Empfang
HF-Empfang
Anzahl unabhängiger Empfangskanäle
Kanalunabhängig
Position des Analog-Digital-Wandlers
Im Inneren der Spule, direkt an den Empfangselementen
Signalkette von der Spule zur Rekonstruktionseinheit
Vollständig digital
dStream
Ja
Informationen zur Installation
Informationen zur Installation
Mindestanforderung für Aufstellung
3,4 x 5,3 m
Deckenhöhe (Minimum)
2,56 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Vorbereitung einer geführten Untersuchung
Ja
Automatische Patientenzentrierung
Ja
Berührungslose Atemtriggerung
Ja
Untersuchung kann vom Untersuchungsraum aus gestartet werden
3, Selbst wenn der seltene Fall einträte und es zu einer Undichtigkeit des versiegelten Systems käme, wäre die entweichende Heliummenge zu gering, um den Sauerstoffgehalt der Raumluft spürbar zu beeinträchtigen.
4. Im Vergleich zu herkömmlichen verschlossenen 1,5T Zero-Boil-Off-Systemen der Branche. Basierend auf veröffentlichten Produktdaten.
5. Rekonstruktionstechnologie, bestehend aus einer ersten KI-Engine, die an der Signalquelle angewendet wird (Adaptive CS-NET), und einer zweiten KI-Engine, die auf die Bilddaten des Roh-Datensatzes angewendet wird (Precise Net).
6, Im Schnitt, ermittelt über mehrere Beispieleinrichtungen, die zur MR Installed Base von Philips gehören.
7. Im Vergleich zur Philips SENSE/C-SENSE-Bildgebung.
8, Verglichen mit einer Workstation.
9, Nahtlos bedeutet, dass es sich bei dem Workflow um einen automatisch aktivierten Nachverarbeitungsschritt auf der MRT-Konsole handelt. Die Validierung der KI-Anwendungen erfolgt durch Drittanbieter und nicht durch Philips.
10, Workflow bezieht sich auf Schritte nach Abschluss der Datenerfassung bis zur KI-Verarbeitung. Es ist keine zusätzliche Benutzerinteraktion erforderlich, um Daten an die externe Anwendungs-Cloud zu senden und Berichte im PACS zu empfangen.
BlueSeal SE hat noch keine CE-Kennzeichnung und ist noch nicht erhältlich.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.