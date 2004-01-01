Cardiac Workstation 7000 Cardiac Workstation

Die Philips Cardiac Workstation ist anders als alle EKG-Schreiber, die Sie gesehen, verwendet oder sich auch nur vorgestellt haben. Sie markiert mit verbesserter Erfassung, Abrufbarkeit, Anzeige, Analyse, Speicherung, Freigabe und Verwaltung von EKGs einen Wandel in der diagnostischen Kardiographie. Das ergonomische Design ermöglicht optimierte Abläufe und stellt klinische Daten aus Ihrer gesamten Einrichtung und darüber hinaus vor Ort bereit – für zuverlässige Diagnosen und Therapien in der Kardiologie.