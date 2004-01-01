Mehr Daten für fundierte klinische Entscheidungen

Welche Vorteile bietet die Messung der regionalen zerebralen Sauerstoffsättigung (rSO₂) von Masimo an Ihren IntelliVue Monitoren im OP und auf der Intensivstation? Je mehr Informationen zum Patientenzustand vorliegen, desto personalisierter können Sie die Versorgung gestalten. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Überwachung der zerebralen Sauerstoffsättigung bei der Beurteilung verschiedener klinischer Krankheitsbilder wie z.B. Herz-Kreislauf-Stillstand von Nutzen sein kann.² Zudem wurde belegt, dass die zerebrale Sauerstoffsättigung einen Prädiktor für das kurz- und langfristige klinische Outcome einer Hypoxie darstellt.³ Darüber hinaus kann sie frühzeitig auf eine verminderte Sauerstoffzufuhr zum Gehirn und zu anderen wichtigen Organen hinweisen.⁴