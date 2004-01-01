Masimo SedLine hilft Ihnen bei der Bewertung der Hirntätigkeit von anästhesierten und sedierten Patienten im OP und auf der Intensivstation. Das System erfasst auf ausgewählten IntelliVue® Monitoren frontale EEG-Kurven auf vier Kanälen sowie einen erweiterten Patient State Index (PSI) (einen abgeleiteten EEG-Parameter).
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Fundierte und sichere Anästhesie-Entscheidungen.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Fundierte und sichere Anästhesie-Entscheidungen.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Aussagekräftige Messwerte
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Umfassende Beurteilung der Hirntätigkeit
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Modularer Aufbau
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Fundierte und sichere Anästhesie-Entscheidungen.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Fundierte und sichere Anästhesie-Entscheidungen.
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Aussagekräftige Messwerte
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Beurteilung verschiedener klinischer Parameter.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Umfassende Beurteilung der Hirntätigkeit
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Ein aufschlussreicheres Gesamtbild.
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Modularer Aufbau
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation.
Bei diesem umfassenden System dienen nichtinvasive Stirn-Sensoren zur Erfassung von frontalen EEG-Kurven auf vier simultanen Kanälen und deren Übertragung an ein SedLine Messgerät. Die EEG-Signale werden dabei über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten eines Patienten über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX7501 oder MX8501 und das PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. Zudem kann SedLine Sie bei der Festlegung der geeignetsten Behandlungsmethode für Ihren sedierten Patienten unterstützen.
Benötigen Sie weiterführende Dokumentation zu unseren Produkten?
Die Produkte sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.