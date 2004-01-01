Philips 989803204491 ist ein Nasal-Gasprobenschlauch mit O₂-Schlauch zur kurzzeitigen Anwendung bei nicht intubierten Erwachsenen für den Einsatz im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme. 25 Stück/Karton, Länge 4 m. Ersetzt Teilenummer 989803179111.
Weitere Verbesserungen wie einen verbesserten knicksicheren O2-Schlauch und Anweisungen für die korrekte Platzierung.
Verbesserter Bedienkomfort
Weitere Verbesserungen wie einen verbesserten knicksicheren O2-Schlauch und Anweisungen für die korrekte Platzierung.
Verbesserter Bedienkomfort
Weitere Verbesserungen wie einen verbesserten knicksicheren O2-Schlauch und Anweisungen für die korrekte Platzierung.
Komfort hat einen hohen Stellenwert
Der neue Microstream™ Advance
Wir wissen, dass es die kleinen Dinge sind, die für Ihre Patienten – und für Sie – den größten Unterschied machen. Das beginnt damit, wie sich ein Gerät auf der Haut anfühlt, bis hin zum Geruch, der Ihre Patienten daran erinnert, dass sie nicht zu Hause sind. Aus diesem Grund haben wir die Kapnographie-Gasprobenschläuche neu gestaltet – ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit einzugehen, die Sie von der Microstream™-CO2-Technologie gewohnt sind.
Hoher Patientenkomfort
Weicherer Schlauch
Ein weicherer Gasprobenschlauch fühlt sich auf dem Gesicht des Patienten angenehmer an1. Der Kunststoffgeruch wurde ebenfalls modifiziert, um den Patientenkomfort zu erhöhen.
Weitere Verbesserungen wie einen verbesserten knicksicheren O2-Schlauch und Anweisungen für die korrekte Platzierung.
Komfort hat einen hohen Stellenwert
Hoher Patientenkomfort
Ein weicherer Gasprobenschlauch fühlt sich auf dem Gesicht des Patienten angenehmer an1. Der Kunststoffgeruch wurde ebenfalls modifiziert, um den Patientenkomfort zu erhöhen.
Integrierter O₂-Schlauch für die Sauerstoffinsufflation
ETT-Größe
> 4,5 mm
Produktgewicht
7,0 g
MR-kompatibel
Ja
Anschluss
Buchse
Totraum des Adapters
< 6,6 cm³
FDA-Zulassung
Ja
DEHP-frei
Ja
1. Die vorliegenden Daten stammen aus einer Studie, bei der gesunde Freiwillige im Alter zwischen 50 und 85 Jahren untersucht wurden.
Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit aller Produkte erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
