Microstream™ Advance adult nasal CO₂ sampling line with O₂ tubing, short term use

Kapnographie – Zubehör und Verbrauchsmaterial

Philips 989803204491 ist ein Nasal-Gasprobenschlauch mit O₂-Schlauch zur kurzzeitigen Anwendung bei nicht intubierten Erwachsenen für den Einsatz im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme. 25 Stück/Karton, Länge 4 m. Ersetzt Teilenummer 989803179111.

Eigenschaften
Komfort hat einen hohen Stellenwert

Der neue Microstream™ Advance

Wir wissen, dass es die kleinen Dinge sind, die für Ihre Patienten – und für Sie – den größten Unterschied machen. Das beginnt damit, wie sich ein Gerät auf der Haut anfühlt, bis hin zum Geruch, der Ihre Patienten daran erinnert, dass sie nicht zu Hause sind. Aus diesem Grund haben wir die Kapnographie-Gasprobenschläuche neu gestaltet – ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit einzugehen, die Sie von der Microstream™-CO2-Technologie gewohnt sind.

Hoher Patientenkomfort

Weicherer Schlauch

Ein weicherer Gasprobenschlauch fühlt sich auf dem Gesicht des Patienten angenehmer an1. Der Kunststoffgeruch wurde ebenfalls modifiziert, um den Patientenkomfort zu erhöhen.

Technische Daten

Kapnographie
Kapnographie
Patientengruppe
  • Erwachsene
Intubiert oder nicht intubiert
  • Nicht intubiert
Schlauchlänge
  • 4 m
Anwendungsdauer
  • Kurzzeitige Anwendung
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • 861290 – HeartStart XL+ Defibrillator/Monitor, 863066 – SureSigns VM8 Patientenmonitor
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • Microstream-Kapnographie
Produkttyp
  • Nasal-Gasprobenschlauch
CE-zertifiziert
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
Verpackungseinheit
  • 25 Stück/Karton
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
O₂-Zufuhr
  • Integrierter O₂-Schlauch für die Sauerstoffinsufflation
ETT-Größe
  • > 4,5 mm
Produktgewicht
  • 7,0 g
MR-kompatibel
  • Ja
Anschluss
  • Buchse
Totraum des Adapters
  • &lt; 6,6 cm³
FDA-Zulassung
  • Ja
DEHP-frei
  • Ja
  • 1. Die vorliegenden Daten stammen aus einer Studie, bei der gesunde Freiwillige im Alter zwischen 50 und 85 Jahren untersucht wurden.
  • Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit aller Produkte erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

