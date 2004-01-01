Suchbegriffe

Microstream™ Advance adult/pediatric intubated CO₂ sampling line, short term use

Kapnographie – Zubehör und Verbrauchsmaterial

Philips 989803204511 ist ein Gasprobenschlauch zur kurzzeitigen Anwendung bei intubierten Erwachsenen/Kindern für den Einsatz in der Notaufnahme, in der Intensivmedizin oder durch Notfallteams. 25 Stück/Karton, Länge 2 m. Ersetzt Teilenummer M1920A.

Eigenschaften
Hoher Patientenkomfort

Weicherer Schlauch

Ein weicherer Gasprobenschlauch fühlt sich auf dem Gesicht des Patienten angenehmer an1. Der Kunststoffgeruch wurde ebenfalls modifiziert, um den Patientenkomfort zu erhöhen.

Komfort hat einen hohen Stellenwert

Der neue Microstream™ Advance

Wir wissen, dass es die kleinen Dinge sind, die für Ihre Patienten – und für Sie – den größten Unterschied machen. Das beginnt damit, wie sich ein Gerät auf der Haut anfühlt, bis hin zum Geruch, der Ihre Patienten daran erinnert, dass sie nicht zu Hause sind. Aus diesem Grund haben wir die Kapnographie-Gasprobenschläuche neu gestaltet – ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit einzugehen, die Sie von der Microstream™-CO2-Technologie gewohnt sind.

  • Hoher Patientenkomfort
  • Komfort hat einen hohen Stellenwert
Hoher Patientenkomfort

Komfort hat einen hohen Stellenwert

Der neue Microstream™ Advance

Wir wissen, dass es die kleinen Dinge sind, die für Ihre Patienten – und für Sie – den größten Unterschied machen. Das beginnt damit, wie sich ein Gerät auf der Haut anfühlt, bis hin zum Geruch, der Ihre Patienten daran erinnert, dass sie nicht zu Hause sind. Aus diesem Grund haben wir die Kapnographie-Gasprobenschläuche neu gestaltet – ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit einzugehen, die Sie von der Microstream™-CO2-Technologie gewohnt sind.

Technische Daten

Kapnographie
Kapnographie
Intubiert oder nicht intubiert
  • Intubiert
Schlauchlänge
  • 2 m
Patientengruppe
  • Erwachsene/Kinder
Anwendungsdauer
  • Kurzzeitige Anwendung
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • IntelliVue Serie, Efficia Serie, VM und VS Serie
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • Microstream-Kapnographie
Produkttyp
  • Nasal-Gasprobenschlauch
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
CE-zertifiziert
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 25 Stück/Karton
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
O₂-Zufuhr
  • Ohne O₂-Zufuhr
ETT-Größe
  • > 4,5 mm
Produktgewicht
  • 7,0 g
MR-kompatibel
  • Ja
Totraum des Adapters
  • &lt; 6,6 cm³
FDA-Zulassung
  • Ja
DEHP-frei
  • Ja
  • 1. Die vorliegenden Daten stammen aus einer Studie, bei der gesunde Freiwillige im Alter zwischen 50 und 85 Jahren untersucht wurden.
  • Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit aller Produkte erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

