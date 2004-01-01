Der neue Microstream™ Advance

Wir wissen, dass es die kleinen Dinge sind, die für Ihre Patienten – und für Sie – den größten Unterschied machen. Das beginnt damit, wie sich ein Gerät auf der Haut anfühlt, bis hin zum Geruch, der Ihre Patienten daran erinnert, dass sie nicht zu Hause sind. Aus diesem Grund haben wir die Kapnographie-Gasprobenschläuche neu gestaltet – ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit einzugehen, die Sie von der Microstream™-CO2-Technologie gewohnt sind.