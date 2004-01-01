Luftschlauch für Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Länge: 1,5 m. Darf nur an Philips Ein-Patienten-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (nicht an Manschetten für Kinder/Erwachsene) angeschlossen werden; neue Anschlusskonfiguration. Dieser Schlauch dient zur klassischen Überwachung am Patientenbett und ersetzt M1597B. NICHT ZUR VERWENDUNG mit Manschetten für Erwachsene/Kinder.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Luftschlauchlänge
|
|Patientengruppe
|
|Verpackung
|
|Patiententyp
|
|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
|
|Steril oder nicht steril
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|CE-Kennzeichnung
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produktkategorie
|
|Produktart
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|Verpackungsgewicht
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Verwendung mit folgendem Zubehör/Verbrauchsmaterial
|
|Luftschlauchlänge
|
|Patientengruppe
|
|Verpackung
|
|Patiententyp
|
|Luftschlauchlänge
|
|Patientengruppe
|
|Verpackung
|
|Patiententyp
|
|Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
|
|Steril oder nicht steril
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|CE-Kennzeichnung
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produktkategorie
|
|Produktart
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|Verpackungsgewicht
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Verwendung mit folgendem Zubehör/Verbrauchsmaterial
|
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.