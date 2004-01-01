Suchbegriffe

Neonatal NIBP Air Hose, Length 1.5M (4.92 feet)

Luftschlauchanschluss mit 5 mm Durchmesser

Luftschlauch für Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Länge: 1,5 m. Darf nur an Philips Ein-Patienten-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (nicht an Manschetten für Kinder/Erwachsene) angeschlossen werden; neue Anschlusskonfiguration. Dieser Schlauch dient zur klassischen Überwachung am Patientenbett und ersetzt M1597B. NICHT ZUR VERWENDUNG mit Manschetten für Erwachsene/Kinder.

Technische Daten

NBP-Luftschlauch
NBP-Luftschlauch
Luftschlauchlänge
  • 1,5 m
Patientengruppe
  • Neonatal
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 1 Luftschlauch
Patiententyp
  • Neonatal
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478,
  • 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063,
  • 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072,
  • 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276,
  • 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A,
  • M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Steril oder nicht steril
  • 1 Packung = 1 Luftschlauch
Mindesthaltbarkeit
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • NBP
Produktart
  • Luftschlauch
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Zur Verwendung bei mehreren Patienten
Verpackungsgewicht
  • 0,195
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verwendung mit folgendem Zubehör/Verbrauchsmaterial
  • Philips Blutdruckmanschetten für Neugeborene
