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Batteries 989803210521

Lithium-Ionen-Akku 10,7 V 7,1 Ah

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  • Nein
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  • 866060, 866061, 866062, 866064, 866066, M8105A, M8105AS, M2702A, M2703A
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
  • 1 Akku/Packung
Mindesthaltbarkeit
  • 4 Monate
Verwendungsdauer
  • 3 Jahre oder 500 vollständige Lade- und Entladezyklen
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
CE-Kennzeichnung
  • Ja
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Regulatorische Informationen
Adresse des bevollmächtigten Vertreters

None / Not applicable

  • Nicht zerlegen, durchbohren, zerdrücken oder verbrennen.
  • Wenn sich der Akku stark aufbläht oder Beschädigungen aufweist, die Verwendung umgehend einstellen.
  • Den Akku nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 60 °C lagern.
  • Den Akku nach Eintauchen in Wasser nicht mehr verwenden.
  • Der Akku darf nicht mit Monitoren der MP Serie eingesetzt werden.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

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