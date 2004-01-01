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3 Jahre oder 500 vollständige Lade- und Entladezyklen
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
CE-Kennzeichnung
Ja
Regulatorische Informationen
Adresse des bevollmächtigten Vertreters
None / Not applicable
Nicht zerlegen, durchbohren, zerdrücken oder verbrennen.
Wenn sich der Akku stark aufbläht oder Beschädigungen aufweist, die Verwendung umgehend einstellen.
Den Akku nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 60 °C lagern.
Den Akku nach Eintauchen in Wasser nicht mehr verwenden.
Der Akku darf nicht mit Monitoren der MP Serie eingesetzt werden.
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