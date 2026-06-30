Haftungsausschluss

* Sie verfügt über eine Marktfreigabe für den EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), das Vereinigte Königreich, Irland und Singapur. Für den US-amerikanischen Markt gelten besondere Bedingungen.

Die Philips IntelliSite Pathologielösung (PIPS) entspricht der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika (IVDR).

Für die PIPS ist die 510(k)-Zulassung ausstehend.