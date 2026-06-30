Objektträgerkapazität
300
Scanverfahren
TDI-Zeilenabtastung
Fokussiermethode
Autofokus
Ausgabeformat
Proprietäres iSyntax Dateiformat von Philips mit RAW- oder iSyntax Komprimierung
Objektträger-Rack
Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768 Halter für 20 Objektträger (max. Objektträgerzahl 20)
Temperatur bei Betrieb
10 bis 35 °C
Abmessungen (L x B x H in mm), bei geschlossenen Türen
680 x 950 x 675
Scan-Dauer (ohne Handhabung und Vorabaufnahme pro Objektträger)
SG300 ≤ 43 Sekunden bei 40-facher Vergrößerung (Scanbereich 15 x 15 mm)
Scan-Dauer insgesamt (einschließlich Handhabung und Vorabaufnahme) pro Objektträger
SG300 ≤ 62 Sekunden bei 40-facher Vergrößerung (Scanbereich 15 x 15 mm)
Durchschnittlicher prozentualer Anteil des ermittelten und gescannten Gewebes
≥ 99,5%
Stromversorgung
100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 700 Watt
Vergrößerungsobjektiv
NA 0,75 Plan Apo
Pixelgröße/Auflösung
0,25 μm/Pixel
Normenkonformität
- EN IEC 61010-1:2010/A1:2016, EN IEC 61010-2-101:2018, EN IEC 61326-1:2013 FCC Teil 15, IEC 6132
- IEC 61326-2-6 (IVD), IEC 61326-1:2012, IEC 61326-2-6:2012
Barcode-Unterstützung
- 1D-Code-Typ: Code 39 mit MOD 43 Prüfsumme (ISO/IEC 16388:2007)
- Code 128 (ISO/IEC 15417:2007)
- 2D-Code-Typ: Data Matrix ECC 200 – Code 39,
- Code 128 (ISO/IEC 16022:2006) Empfohlener Strichcodetyp für alle Glasobjektträger.
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Zwischen 50% bei 40 °C und 80% bei 31 °C
Gewicht (kg)
153
SG-Schnittstellen
- Ethernet-Kabel für 10 GB (CAT-6-Kabel erforderlich) / und 1 GB/s Netzwerkkabel mit RJ45-
- Stecker (vorzugsweise CAT 6)