Vom kleinen und leichten EverFlo von Philips Respironics sind Provider und Patienten gleichermaßen beeindruckt. Durch sein kompaktes, ergonomisches Design lässt sich der EverFlo leichter verstauen, transportieren und tragen als andere Konzentratoren.
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Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Besonders leise und robust
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Besonders leise und robust
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Besonders leise und robust
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Besonders leise und robust
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
93 +/-3
%
Gewicht
14 kg
Auslassdruck
5,5
PSI
Durchfluss in Litern
0,5 bis 5
l/min
Geräuschpegel
45 (typisch)
dB
Betriebstemperatur
12 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
-34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95
%
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
0 bis 2286 m
Der Gerätebetrieb ober- oder unterhalb der Spezifikationen für Spannung, Liter pro Minute, Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Höhe kann zu verringerten Sauerstoffkonzentrationen führen.
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