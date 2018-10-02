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EverFlo

Stationärer Sauerstoffkonzentrator

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Vom kleinen und leichten EverFlo von Philips Respironics sind Provider und Patienten gleichermaßen beeindruckt. Durch sein kompaktes, ergonomisches Design lässt sich der EverFlo leichter verstauen, transportieren und tragen als andere Konzentratoren.

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Eigenschaften
Besonders leise und robust

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Vorteile für Patienten

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
  • Besonders leise und robust
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Besonders leise und robust

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.

Besonders leise und robust

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb.
Vorteile für Patienten

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite

Vorteile für Patienten

- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite

Dokumentation

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Technische Daten

Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Sauerstoffkonzentration
  • 87 - 96 %
Geräuschpegel
  • &lt; 40 dBA
Stromverbrauch
  • &lt; 295 W
Alarmfunktionen
  • Niedrige Sauerstoffkonzentration (&lt; 82%)
Sauerstoffflow
  • 0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
  • EverFlo Deutschland – 230 V
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
  • 120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
  • 350 W
Eingangsfrequenz
  • 60 Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
  • Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
  • 93 +/-3 %
Gewicht
  • 14 kg
Auslassdruck
  • 5,5 PSI
Durchfluss in Litern
  • 0,5 bis 5 l/min
Geräuschpegel
  • 45 (typisch) dB
Betriebstemperatur
  • 12 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • -34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • bis zu 95 %
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
  • 0 bis 2286 m
Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Sauerstoffkonzentration
  • 87 - 96 %
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Produktmaße
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Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Sauerstoffkonzentration
  • 87 - 96 %
Geräuschpegel
  • &lt; 40 dBA
Stromverbrauch
  • &lt; 295 W
Alarmfunktionen
  • Niedrige Sauerstoffkonzentration (&lt; 82%)
Sauerstoffflow
  • 0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
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1020007
  • EverFlo Deutschland – 230 V
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
  • 120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
  • 350 W
Eingangsfrequenz
  • 60 Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
  • Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
  • 93 +/-3 %
Gewicht
  • 14 kg
Auslassdruck
  • 5,5 PSI
Durchfluss in Litern
  • 0,5 bis 5 l/min
Geräuschpegel
  • 45 (typisch) dB
Betriebstemperatur
  • 12 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • -34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • bis zu 95 %
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
  • 0 bis 2286 m
  • Der Gerätebetrieb ober- oder unterhalb der Spezifikationen für Spannung, Liter pro Minute, Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Höhe kann zu verringerten Sauerstoffkonzentrationen führen.

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