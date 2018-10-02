Unsere FitLife Vollgesichtsmaske ist die Lösung für Patienten mit Anpassschwierigkeiten auf Grund von Gesichtsbehaarung, Zahnprothesen, Unregelmäßigkeiten im Gesicht, Schädigungen am Nasenrücken oder auch Klaustrophobie.
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Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten
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Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf
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Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten
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Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf
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Das Maskenkissen der DreamWear Full Face kann mit dem DreamWear Maskenrahmen genutzt werden und bietet eine effektive und komfortable Abdichtung mit minimaler Kontaktfläche. Dadurch werden Druckstellen besonders auf dem Nasenrücken vermieden.1
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Durch ein zusätzliches optionales Gelpolster hat Philips Respironics die genial einfache Amara Gesichtsmaske noch weiter verbessert. Patienten können nun wählen, ob sie den Tragekomfort eines Gel- oder eines Silikonpolsters bevorzugen.
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Hinterlässt einen bleibenden Eindruck, aber keine Druckstellen...
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