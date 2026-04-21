Haftungsausschluss

¹Die Produktlebensdauer wird bei Philips definiert als eine Lebensdauer von 10 Jahren. Die Tube-for-Life-Garantie ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar und steht teilweise unter besonderen Bedingungen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

2 Die tatsächlichen Betriebskosten von Kunden unterliegen erheblichen Schwankungen aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Variablen (z.B. Typ und Modell des CT-Systems, Größe der Klinik / des Bildgebungszentrums, Fallspektrum, Systemnutzung). Das hier genannte Einsparungspotential bezieht sich auf eine Schätzung der vermiedenen Kosten für den Kauf von Ersatzröntgenröhren innerhalb einer Lebensdauer des CT-Systems von 10 Jahren, basierend auf einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 140.000 US$ pro Ersatzröhre und einer geschätzten Röhrenlebensdauer von 3 Jahren. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ergebnis bei allen Kunden erzielt wird.

3 Basierend auf einer Studie der Oz Radiology Group. Ergebnisse von Fallstudien sind nicht prädiktiv für Ergebnisse anderer Fälle. Letztere können davon abweichen.

4 Die Verringerung des Bildrauschens, die verbesserte Niedrigkontrast-Erkennbarkeit und/oder die Dosisreduzierung wurden mit Referenzprotokollen für Körperaufnahmen getestet. Zur Ermittlung aller Kennzahlen wurden Phantome verwendet. Die Niedrigkontrast-Erkennbarkeit wurde bei einer Schichtdicke von 1,0 mm am MITA CT IQ Phantom (CCT1863, The Phantom Laboratory) unter Verwendung des automatischen Tools „CHO“ (Channelized Hotelling Observer) ermittelt. Die entsprechenden Daten liegen Philips vor.

5 Basierend auf einer internen Beurteilung bei Philips durch fünf klinische Experten, bei welcher in 40 klinischen Fällen die manuelle Positionierung mit der Positionierung durch Precise Position unter Verwendung eines menschlichen Körperphantoms verglichen wurde. Ergebnisse von Fallstudien sind nicht prädiktiv für Ergebnisse anderer Fälle. Letztere können davon abweichen.

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