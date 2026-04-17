Haftungsausschluss

1 Ingenia 1.5T Evolution ist eine Sonderkonfiguration des registrierten Produkts Ingenia 1.5T.

2 Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.

3 Dynamiken sind mit der vorgeschriebenen zeitlichen Auflösung rekonstruiert und enthalten gemeinsam genutzte Daten von früheren und späteren Zeitpunkten.

4 Verglichen mit eTHRIVE bei Personen, die nicht in der Lage sind, den Atem anzuhalten.

5 Mit Ihrem Philips Vertriebsteam auf Kompatibilität prüfen.

6 5,6 m für vollständigen Hub des Patiententisches.