Philips SMART CPR bietet patientenspezifische Anweisungen für die optimale Ersttherapie: HLW oder Defibrillation – auch bei defibrillierbaren Rhythmen.
Quick Schock Funktion für weniger Unterbrechungen
Die HLW spielt eine entscheidende Rolle, daher ist es wichtig, dass der Schock möglichst schnell nach Ende der HLW abgegeben wird. Die Quick Shock Funktion des HeartStart verkürzt diese Zeit auf maximal 8 Sekunden.
Hochauflösendes LCD-Display
Unter schwierigen Umgebungsbedingungen sind Sprachanweisungen nicht immer ausreichend. Textmeldungen oder Textmeldungen mit EKG erscheinen deutlich auf dem hellen LCD-Display des HeartStart FR3.
Das Q-CPR-Meter des FR3 bietet eine Drucktiefenmessung und –anzeige direkt dort, wo sie bentöigt wird – auf der Brust des Patienten.
Direkt Einsatzbereit
Der FR3 schaltet sich beim Öffnen des Koffers selbst ein. So kann sich der Anwender auf das Anbringen der Pads konzentrieren. Vorab angeschlossene, sofort abzieh- und aufklebbare SMART Pads III ohne Folienverpackung verkürzen die Vorbereitungszeit.
Schonende Behandlung von Kindern
Durch Einstecken des Kinderschlüssels wird die Defibrillationsenergie automatisch verringert und es werden die konfigurierten HLW-Protokolle für Kinder verwendet.
3 Kanal Ableitung
Das 3-Kanal EKG-Kabel bietet ausgebildetem Personal die Auswertung des Herzrhythmus und Überwachung mit der frei wählbaren Ableitung I, II oder III für eine optimale Darstellung.
Die sofortige Verfügbarkeit über Speicherkarte oder per Bluetooth erleichtert die retrospektive Prüfung von Ereignisdaten. Die Datenmanagementlösungen von Philips unterstützen kontinuierliche Verbesserungen und Spitzenleistungen im Notfallmanagement.
RESCUEbase-Tragesystem: Die sichere Transportlösung
Das RESCUEbase-Tragesystem der Firma Fleischhacker ergänzt den professionellen mobilen Einsatz sinnvoll. Beim Transport in Fahrzeugen findet das System idealen Halt in der crash-sicheren Wandhalterung.
Quick Schock Funktion für weniger Unterbrechungen
Die HLW spielt eine entscheidende Rolle, daher ist es wichtig, dass der Schock möglichst schnell nach Ende der HLW abgegeben wird. Die Quick Shock Funktion des HeartStart verkürzt diese Zeit auf maximal 8 Sekunden.
Hochauflösendes LCD-Display
Unter schwierigen Umgebungsbedingungen sind Sprachanweisungen nicht immer ausreichend. Textmeldungen oder Textmeldungen mit EKG erscheinen deutlich auf dem hellen LCD-Display des HeartStart FR3.
Direkt Einsatzbereit
Der FR3 schaltet sich beim Öffnen des Koffers selbst ein. So kann sich der Anwender auf das Anbringen der Pads konzentrieren. Vorab angeschlossene, sofort abzieh- und aufklebbare SMART Pads III ohne Folienverpackung verkürzen die Vorbereitungszeit.
Schonende Behandlung von Kindern
Durch Einstecken des Kinderschlüssels wird die Defibrillationsenergie automatisch verringert und es werden die konfigurierten HLW-Protokolle für Kinder verwendet.
3 Kanal Ableitung
Das 3-Kanal EKG-Kabel bietet ausgebildetem Personal die Auswertung des Herzrhythmus und Überwachung mit der frei wählbaren Ableitung I, II oder III für eine optimale Darstellung.
RESCUEbase-Tragesystem: Die sichere Transportlösung
Das RESCUEbase-Tragesystem der Firma Fleischhacker ergänzt den professionellen mobilen Einsatz sinnvoll. Beim Transport in Fahrzeugen findet das System idealen Halt in der crash-sicheren Wandhalterung.
Bluetooth 2.0, drahtloses Sender/Empfänger-Modul zur drahtlosen Übertragung von retrospektiven Ereignisdaten oder Konfigurationseinstellungen
Anzeige
Smart Pads III
Testmöglichkeiten
Patientenanalysesystem
Umwelt - HeartStart FRx
Produktdetails
Technische Daten
Modelle und Lieferumfang
861388 (Textanzeige)
861389 (EKG- und Textanzeige)
Lieferumfang: AED, Primärbatterie (1), SMART Pads III (1 Set), gedruckte Anleitung (Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanweisung) und CD-ROM
Anzeige
Smart Pads III
Testmöglichkeiten
Patientenanalysesystem
