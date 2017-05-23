HeartStart FRx

Der Philips HeartStart FRx Defibrillator bietet intuitive, schrittweise Sprachanweisungen (einschließlich HLW-Anleitung) sowie ein akustisches Metronom, um Ersthelfer mit BLS-Ausbildung bei der Behandlung von Patienten mit Verdacht auf Herzstillstand unterstützen. Die bereits angeschlossenen HeartStart SMART Pads II können sowohl für Erwachsene als auch für Kinder verwendet werden. Das robuste, leichte und zuverlässige Gerät toleriert unsanfte Behandlung und extreme Temperaturen. Wenn jede Minute zählt, ist der Philips HeartStart FRx der Partner an Ihrer Seite. Seite an Seite. Schritt für Schritt.

