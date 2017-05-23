Suchbegriffe

HeartStart FR3

AED

Leben retten – schneller, einfacher und effizienter. Der HeartStart FR3 ist der optimale Philips AED für professionelle Ersthelfer mit außergewöhnlichen Leistungsmerkmalen.

Unter den auf dem Markt verfügbaren AEDs ist der HeartStart FR3 mit nur 1,6 kg der leichteste und kleinste AED für professionelle Einsätze. Er ist robust, zuverlässig und sofort einsatzbereit.

Unter den auf dem Markt verfügbaren AEDs ist der HeartStart FR3 mit nur 1,6 kg der leichteste und kleinste AED für professionelle Einsätze. Er ist robust, zuverlässig und sofort einsatzbereit.
Philips SMART CPR bietet patientenspezifische Anweisungen für die optimale Ersttherapie: HLW oder Defibrillation – auch bei defibrillierbaren Rhythmen.

Die HLW spielt eine entscheidende Rolle, daher ist es wichtig, dass der Schock möglichst schnell nach Ende der HLW abgegeben wird. Die Quick Shock Funktion des HeartStart verkürzt diese Zeit auf maximal 8 Sekunden.

Unter schwierigen Umgebungsbedingungen sind Sprachanweisungen nicht immer ausreichend. Textmeldungen oder Textmeldungen mit EKG erscheinen deutlich auf dem hellen LCD-Display des HeartStart FR3.

Das Q-CPR-Meter des FR3 bietet eine Drucktiefenmessung und –anzeige direkt dort, wo sie bentöigt wird – auf der Brust des Patienten.

Direkt Einsatzbereit

Der FR3 schaltet sich beim Öffnen des Koffers selbst ein. So kann sich der Anwender auf das Anbringen der Pads konzentrieren. Vorab angeschlossene, sofort abzieh- und aufklebbare SMART Pads III ohne Folienverpackung verkürzen die Vorbereitungszeit.

Schonende Behandlung von Kindern

Durch Einstecken des Kinderschlüssels wird die Defibrillationsenergie automatisch verringert und es werden die konfigurierten HLW-Protokolle für Kinder verwendet.

3 Kanal Ableitung

Das 3-Kanal EKG-Kabel bietet ausgebildetem Personal die Auswertung des Herzrhythmus und Überwachung mit der frei wählbaren Ableitung I, II oder III für eine optimale Darstellung.

Einfache Datenübertragung

Die sofortige Verfügbarkeit über Speicherkarte oder per Bluetooth erleichtert die retrospektive Prüfung von Ereignisdaten. Die Datenmanagementlösungen von Philips unterstützen kontinuierliche Verbesserungen und Spitzenleistungen im Notfallmanagement.

RESCUEbase-Tragesystem: Die sichere Transportlösung

Das RESCUEbase-Tragesystem der Firma Fleischhacker ergänzt den professionellen mobilen Einsatz sinnvoll. Beim Transport in Fahrzeugen findet das System idealen Halt in der crash-sicheren Wandhalterung.

Unter den auf dem Markt verfügbaren AEDs ist der HeartStart FR3 mit nur 1,6 kg der leichteste und kleinste AED für professionelle Einsätze. Er ist robust, zuverlässig und sofort einsatzbereit.

Philips SMART CPR bietet patientenspezifische Anweisungen für die optimale Ersttherapie: HLW oder Defibrillation – auch bei defibrillierbaren Rhythmen.

Die HLW spielt eine entscheidende Rolle, daher ist es wichtig, dass der Schock möglichst schnell nach Ende der HLW abgegeben wird. Die Quick Shock Funktion des HeartStart verkürzt diese Zeit auf maximal 8 Sekunden.

Unter schwierigen Umgebungsbedingungen sind Sprachanweisungen nicht immer ausreichend. Textmeldungen oder Textmeldungen mit EKG erscheinen deutlich auf dem hellen LCD-Display des HeartStart FR3.

Das Q-CPR-Meter des FR3 bietet eine Drucktiefenmessung und –anzeige direkt dort, wo sie bentöigt wird – auf der Brust des Patienten.

Direkt Einsatzbereit

Der FR3 schaltet sich beim Öffnen des Koffers selbst ein. So kann sich der Anwender auf das Anbringen der Pads konzentrieren. Vorab angeschlossene, sofort abzieh- und aufklebbare SMART Pads III ohne Folienverpackung verkürzen die Vorbereitungszeit.

Schonende Behandlung von Kindern

Durch Einstecken des Kinderschlüssels wird die Defibrillationsenergie automatisch verringert und es werden die konfigurierten HLW-Protokolle für Kinder verwendet.

3 Kanal Ableitung

Das 3-Kanal EKG-Kabel bietet ausgebildetem Personal die Auswertung des Herzrhythmus und Überwachung mit der frei wählbaren Ableitung I, II oder III für eine optimale Darstellung.

Einfache Datenübertragung

Die sofortige Verfügbarkeit über Speicherkarte oder per Bluetooth erleichtert die retrospektive Prüfung von Ereignisdaten. Die Datenmanagementlösungen von Philips unterstützen kontinuierliche Verbesserungen und Spitzenleistungen im Notfallmanagement.

RESCUEbase-Tragesystem: Die sichere Transportlösung

Das RESCUEbase-Tragesystem der Firma Fleischhacker ergänzt den professionellen mobilen Einsatz sinnvoll. Beim Transport in Fahrzeugen findet das System idealen Halt in der crash-sicheren Wandhalterung.

Abmessung
  • 6,9 x 13,5 x 22,1 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 1,6 kg mit eingelegter Standardbatterie für den FR3
Wellenform
  • SMART biphasische abgeschnittene Exponentialwellenform, Kurvenparameter werden gemäß der Patientenimpedanz angepasst.
  • 861388 (Textanzeige) 861389 (EKG- und Textanzeige) Lieferumfang: AED, Primärbatterie (1), SMART Pads III (1 Set), gedruckte Anleitung (Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanweisung) und CD-ROM
  • Lädt das Gerät in weniger als 8 Sekunden nach der Anweisung zum Beenden der Herz-Lungen-Wiederbelebung
  • Mit der optionalen Software HeartStart Configure konfigurierbar
  • Grüner SMART-Pads-Kassettengriff, grüne Ein/Aus-Taste, blaue i-Taste, orangefarbene Schocktaste
  • Bluetooth 2.0, drahtloses Sender/Empfänger-Modul zur drahtlosen Übertragung von retrospektiven Ereignisdaten oder Konfigurationseinstellungen
  • Aktiviert die Therapie für Kleinkinder und Kinder unter 25 kg bzw. unter 8 Jahren
  • Speicherung von mindestens 8 Stunden EKG-Daten, Ereignisdaten und ggf. Sprachaufzeichnungen.
Bildschirm
  • LCD-Farbanzeige, 320 x 240 Pixel, 7,2 cm x 5,4 cm
Anwendungsbereich
  • Multifunktionale Einmal-Defibrillator-Pads für Erwachsene und Kinder, zeitsparend, sofort abzieh- und aufklebbar. Die Pads können vorab am FR3 angeschlossen werden, für die routinemäßige Überprüfung des Selbsttests. (216 ch.)
Automat Selbsttests
  • Tägliche, wöchentliche und monatliche prüfung der internen Schaltkreise, des Wellenform-Abgabesystems, der EKG-Erfassung, der Temperatur, des Status (oder der Einsatzbereitschaft) von angeschlossenem Zubehör (SMART Pads III und FR3 Speicherkarte) und der Batterie.
Sensitivität/Spezifität
  • Entspricht den DF80-Richtlinien (AAMI) und den AHA-Empfehlungen für die Defibrillation von Erwachsenen
Abdichtung
  • Klasse IP55
