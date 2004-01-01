Suchbegriffe

C5-1 Transducer

Breitband-Convex-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie

Ähnliche Produkte finden

Der C5-1 PureWave Breitband-Convex-Schallkopf mit erweitertem Frequenzbereich von 5 bis 1 MHz ist ideal für leistungsstarke Funktionen in den Bereichen fetale Echokardiographie, abdominale und interventionelle Anwendungen und Geburtshilfe/Gynäkologie. Der Schallkopf liefert hervorragende klinische Informationen für ein breites Patientenspektrum, das sowohl adipöse als auch schwer schallbare Patienten einschließt.

Kontaktieren Sie uns

Technische Daten

Spezifikationen
Spezifikationen
Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 160
Frequenzbereich
  • 5 bis 1 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 55,5 mm
Sichtfeld
  • 111°
Anwendungen
  • Allgemeine Abdominaldiagnostik (bei Erwachsenen und Kindern, einschließlich Gefäßdiagnostik), Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie und interventionelle Anwendungen
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Spezifikationen
Spezifikationen
Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 160
Alle Technische Daten ansehen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technologie
  • PureWave
Anzahl der Elemente
  • 160
Frequenzbereich
  • 5 bis 1 MHz
Sondentyp
  • Convex
Öffnung
  • 55,5 mm
Sichtfeld
  • 111°
Anwendungen
  • Allgemeine Abdominaldiagnostik (bei Erwachsenen und Kindern, einschließlich Gefäßdiagnostik), Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie und interventionelle Anwendungen
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.