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Goldway
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Lithium-Ionen-Akku, 11,1 V, 4800 mAh
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Dies ist ein Akku für Goldway Patientenmonitore. 11,1 V, 4800 mAh. 1 Stück/Packung.
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Goldway Lithium-Ionen-Akku, 11,1 V, 4800 mAh - Philips