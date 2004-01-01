Suchbegriffe

Verbindungskabel zum Anschluss aller Philips Einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten

für Erwachsene und Kinder, Kabellänge 3m

Zum Anschluss von Philips Blutdruckmanschetten (einmal- und wiederverwendbar) aller Größen für Erwachsene und Kinder an den Monitor. Nur zur Verwendung mit Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder. NICHT zur Verwendung mit Blutdruckmanschetten für Neugeborene

Technische Daten

NBP-Luftschlauch
NBP-Luftschlauch
Luftschlauchlänge
  • 3,0 m
Patientengruppe
  • Kinder; Erwachsene
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • NBP
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Luftschlauch
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-zertifiziert
  • Ja
Gewicht des Pakets
  • 0,150 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Beutel = 1 Schlauch
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Verwendung mit anderem Zubehör
  • Philips Blutdruckmanschetten
