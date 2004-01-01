Die Philips 989803167211 Blutdruckmanschetten für Neugeborene zur Verwendung bei einem Patienten bestehen aus weichem Vinyl und wurde entwickelt, um Anschlussfehler zwischen Blutdruckmessgeräten und anderem medizinischem Zubehör zu verhindern. Umfang der Extremität: 7,1 bis 13,1 cm. Ersetzt M1872A.
Die Manschetten bestehen aus weichen, komfortablen Materialien, die speziell für diese fragile Patientengruppe entwickelt wurden.
Auf Komfort ausgelegt
Luer-freie Anschlüsse
Sichere Anschlüsse
Die Manschetten besitzen keine Luer-Anschlüsse, von denen laut FDA und anderen führenden Organisationen ein erhebliches Sicherheitsrisiko ausgehen kann. Außerdem trägt das Manschettendesign dazu bei, Anschlussfehler zwischen Blutdruckmessgeräten und anderen medizinischen Artikeln wie Ernährungsschläuchen, Kathetern, iv‑Schläuchen und nadellosen iv‑Zugängen zu verhindern.1 1. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“
Abwärtskompatibilität
Erfüllen neue Sicherheitsbestimmungen
Diese Blutdruckmanschette ist zudem abwärtskompatibel (mit Anschluss-Upgrade-Sets), damit auch mit älteren Geräten die neuen Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden können.1 1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“
Benötigen Sie weiterführende Dokumentation zu unseren Produkten?
1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“.
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
