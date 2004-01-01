Suchbegriffe

Die Philips 989803167221 Blutdruckmanschetten für Kleinkinder zur Verwendung bei einem Patienten bestehen aus weichem Vinyl und wurde entwickelt, um Anschlussfehler zwischen Blutdruckmessgeräten und anderem medizinischem Zubehör zu verhindern. Umfang der Extremität: 10 bis 15 cm.

Eigenschaften
Abwärtskompatibilität

Erfüllen neue Sicherheitsbestimmungen

Diese Blutdruckmanschette ist zudem abwärtskompatibel (mit Anschluss-Upgrade-Sets), damit auch mit älteren Geräten die neuen Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden können.1 1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“

Luer-freie Anschlüsse

Sichere Anschlüsse

Die Manschetten besitzen keine Luer-Anschlüsse, von denen laut FDA und anderen führenden Organisationen ein erhebliches Sicherheitsrisiko ausgehen kann. Außerdem trägt das Manschettendesign dazu bei, Anschlussfehler zwischen Blutdruckmessgeräten und anderen medizinischen Artikeln wie Ernährungsschläuchen, Kathetern, iv‑Schläuchen und nadellosen iv‑Zugängen zu verhindern.1 1. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“

Weiche Materialien

Auf Komfort ausgelegt

Die Manschetten bestehen aus weichen, komfortablen Materialien, die speziell für diese fragile Patientengruppe entwickelt wurden.

Technische Daten

Blutdruckmanschette
Blutdruckmanschette
Patientengruppe
  • Neonatal
Manschettengröße
  • Größe 5
Blasenbreite
  • 5,5 cm
Manschettenfarbe
  • weinrot
Umfang der Extremität
  • 10 bis 15 cm
Blasenlänge
  • Blasenlänge = 15,4 cm
Anzahl der Schläuche
  • 1
Manschettenanschluss
  • Sicherheit
Manschettenlänge
  • 25,6 cm
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktkategorie
  • NBP
Produkttyp
  • Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Ein-Patienten-Produkt
CE-zertifiziert
  • Ja
Gewicht des Pakets
  • 1,095 kg
Verpackungseinheit
  • 40 Manschetten/Karton
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Verwendung mit anderem Zubehör
  • M1596C; M1597C
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
  • 1 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) Sentinel Event Alert, Ausgabe 36, April 2006; „Tubing misconnections, a persistent and potentially deadly occurrence“
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

