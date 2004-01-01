Suchbegriffe

Easy Care

Manschette

1 Schlauch, Kleinkinder (1)

Eigenschaften
Antimikrobieller Schutz

4 Unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle

Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten sind mit einem neuen silberhaltigen antimikrobiellen Mittel behandelt (seit 2014). Darüber hinaus liegen diesen Manschetten getestete und verifizierte Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen bei, die den neuen Vorgaben zur Reinigung und Desinfektion entsprechen.

Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Nach strengen Kriterien geprüft

Die Manschetten sind robust, sodass sie den Anforderungen im Krankenhausbetrieb standhalten. Muster dieser Manschetten werden auf Haltbarkeit (inklusive Klettverschlüsse und Reißfestigkeit der Nähte) getestet.

  • Antimikrobieller Schutz
  • Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Antimikrobieller Schutz

Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Technische Daten

Blutdruckmanschette
Blutdruckmanschette
Patientengruppe
  • Kinder
Manschettengröße
  • Kleinkinder
Manschettenfarbe
  • Orange
Blasenbreite
  • Manschettenbreite: 5,5 cm
Umfang der Extremität
  • 10 bis 15 cm
Blasenlänge
  • Blase: 15 cm; Manschette: 22 cm
Anzahl der Schläuche
  • 1
Manschettenanschluss
  • Bajonett
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Ja
Produktkategorie
  • NBP
Produkttyp
  • Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-zertifiziert
  • Ja
Gewicht des Pakets
  • 0,080 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Manschette
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Verwendung mit anderem Zubehör
  • M1598B, M1599B
