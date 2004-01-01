Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wiederverwendbare Easy Care Blutdruckmanschetten sind mit einem neuen silberhaltigen antimikrobiellen Mittel behandelt (seit 2014). Darüber hinaus liegen diesen Manschetten getestete und verifizierte Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen bei, die den neuen Vorgaben zur Reinigung und Desinfektion entsprechen.
4 Unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle
Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Nach strengen Kriterien geprüft
Die Manschetten sind robust, sodass sie den Anforderungen im Krankenhausbetrieb standhalten. Muster dieser Manschetten werden auf Haltbarkeit (inklusive Klettverschlüsse und Reißfestigkeit der Nähte) getestet.
Die Manschetten sind robust, sodass sie den Anforderungen im Krankenhausbetrieb standhalten. Muster dieser Manschetten werden auf Haltbarkeit (inklusive Klettverschlüsse und Reißfestigkeit der Nähte) getestet.
