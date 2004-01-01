FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“

Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.