Eine sinnvolle Partnerschaft

Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitssektor und im Bereich der bildgeführten Therapie haben wir nach einem erstklassigen Partnerunternehmen gesucht, um eine integrierte Lösung zu entwickeln, die flexibel genug für die Anforderungen eines wirklich multifunktionalen Operationssaals ist. Mit seinen hohen Standards und innovativen Lösungen im Bereich der OP-Tische und Medizinsysteme ist Getinge die perfekte Wahl. Die Kombination dieser Technologien ist hervorragend. Hochauflösende Röntgenbildgebung mit unseren fest montierten Azurion Systemen in Verbindung mit dem ergonomisch gestalteten Maquet Magnus OP-Tisch von Getinge setzt neue Maßstäbe in Sachen Mobilität und Positionierung und schafft Verfahren, die für Chirurg*innen und Patient*innen komfortabler sind.