Bei komplexeren minimal-invasiven Eingriffen ist ein Hybrid-OP unerlässlich. Er bietet die Flexibilität, sowohl offene als auch minimal-invasive Verfahren im selben Raum durchzuführen. Der Philips Hybrid-OP vereint erweiterte Lösungen für die bildgeführte Therapie mit OP-Lösungen von Getinge, darunter OP-Tisch, deckenmontierte Geräte, LAF-System, Anästhesie usw. So profitieren Sie nicht nur von der hervorragenden Bildgebung und der Flexibilität unseres Azurion Bildgebungssystems, sondern auch von der nahtlosen Integration mit dem Maquet Magnus Tisch.
Verbesserte chirurgische Arbeitsabläufe
Durch die Kombination aus dem Philips Azurion System für die bildgeführte Therapie und dem Maquet Magnus Operationstisch von Getinge entsteht eine fortschrittliche, kosteneffiziente chirurgische Umgebung, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützt. Sobald Patient*innen im Transferbereich eintreffen, können sie direkt auf den Tisch positioniert werden und dort bleiben, bis sie den Aufwachraum verlassen. Wiederholte Patiententransfers sind so nicht mehr nötig.
Eine vielseitige Umgebung
Unsere Azurion Advanced Röntgenbildgebungssysteme und der hochflexible Maquet Magnus Operationstisch von Getinge sorgen für ausgesprochene Vielseitigkeit für alle Klinikteams. In Kombination mit den Optionen FlexArm oder FlexMove Gantry profitieren Ihre Mitarbeitenden von uneingeschränkter Flexibilität bei der Bildgebung und außergewöhnlicher Bewegungsfreiheit für medizinische Teams. Erhöhen Sie die Raumbelegung mit einem leicht zu reinigenden Raum und ProcedureCards, die Presets zur Standardisierung der Fallkonfiguration bieten.
Hervorragende Integration
Unsere Kooperation mit Getinge wird die Hybridfunktionalität verbessern. Chirurg*innen werden einen Raum vorfinden, der komplexe Eingriffe unterstützt und leicht an eine wachsende Palette von Verfahrenstypen anpassbar ist. Die Integration bietet erweiterte Funktionalität dank synchronisierter Bewegungen. Automatische Positionssteuerung, effiziente BolusChase Verfahren und erweiterte 3D-Software-Tools sind die Highlights. Der Maquet Magnus OP-Tisch bietet eine strahlendurchlässige Tischplatte für minimal-invasive Verfahren oder eine modulare Tischplatte für offene chirurgische Eingriffe sowie Wirbelsäulen- und Neurochirurgie mit Bildgebung.
Eine sinnvolle Partnerschaft
Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitssektor und im Bereich der bildgeführten Therapie haben wir nach einem erstklassigen Partnerunternehmen gesucht, um eine integrierte Lösung zu entwickeln, die flexibel genug für die Anforderungen eines wirklich multifunktionalen Operationssaals ist. Mit seinen hohen Standards und innovativen Lösungen im Bereich der OP-Tische und Medizinsysteme ist Getinge die perfekte Wahl. Die Kombination dieser Technologien ist hervorragend. Hochauflösende Röntgenbildgebung mit unseren fest montierten Azurion Systemen in Verbindung mit dem ergonomisch gestalteten Maquet Magnus OP-Tisch von Getinge setzt neue Maßstäbe in Sachen Mobilität und Positionierung und schafft Verfahren, die für Chirurg*innen und Patient*innen komfortabler sind.
Bereit für die Zukunft
Die Kooperation von Philips und Getinge hat viele Vorteile für Ihr Krankenhaus. Ihre Teams werden die Benutzerfreundlichkeit und die unzähligen Möglichkeiten dieser hervorragenden Systeme genießen. Patient*innen können von minimal-invasiven Eingriffen profitieren, die zu kürzeren Verfahren, weniger Komplikationen und kürzeren Krankenhausaufenthalten führen können. Ein Hybrid-OP eröffnet Ihrer Einrichtung die Möglichkeiten zukünftiger Technologien.
