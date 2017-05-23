Suchbegriffe

Der wasserdichte Koffer aus Hartschalenkunststoff eignet sich für den Einsatz unter hohen Belastungen, wie z.B. im Freien bei Nässe. Auch eine Ersatzbatterie, Ersatz-Pads und der Inhalt des Notfall-Sets finden in diesem Koffer Platz.

Technische Daten

Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • Defibrillation
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, M3854A, M5066A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktart
  • Zubehör
CE-Kennzeichnung
  • Nein
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
  • 2,268 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Karton = 1 Tasche
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • NEIN
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keiner
